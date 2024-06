Da Barosi a Quaranta: la rosa attuale

In attesa di capire quali evoluzioni riserverà la partita legata alla cessione dell’Ascoli dall’attuale patron Massimo Pulcinelli ai nuovi potenziali acquirenti, all’interno del club bianconero si inizia già a fare una conta degli elementi di proprietà presenti in rosa alla vigilia della nuova stagione. Chiaramente tutti i movimenti in entrata e in uscita restano momentaneamente bloccati, anche in virtù della ristrutturazione dell’organigramma che vedrà operata nelle prossime settimane anche la scelta di un nuovo direttore sportivo. Incombenza che probabilmente saranno chiamati a fare i nuovi proprietari del Picchio. Archiviata l’ultima stagione in malo modo con la retrocessione in serie C restano 12 i giocatori ancora legati al club di corso Vittorio. A questo numero poi vanno ad aggiungersi Bando e Piermarini. I due giovani del settore giovanili che proprio la settimana scorsa avevano firmato il loro primo contratto da professionisti. Entrambi hanno messo nero su bianco fino al 30 giugno 2027. La loro presenza ha visto così crescere il dato numerico a 14 unità. Qui però vanno sempre tenute in considerazione le situazioni di Pedro Mendes, Caligara e qualche altro nome pronto a lasciare le cento torri. A ciò bisogna rammentare quell’eloquente striscione comparso in curva nord "Giocatori e società via da questa città!", esposto in occasione dell’ultima gara col Pisa, che potrebbe comportare un’eventuale operazione volta a tracciare una linea e ricostruire da zero l’intera rosa. Per quanto riguarda il reparto portieri attualmente l’Ascoli può contare solo sulla presenza di Barosi, rilevato l’estate scorsa dalla Juve Stabia con un accordo fino al 2027. In bianconero, dopo la presenza in Coppa Italia contro il Verona, poi l’estremo difensore ha inanellato 3 presenze in B (Parma, Bari, Como) prima di essere ceduto in prestito con diritto riscatto all’Audace Cerignola nel mercato invernale. In difesa invece gli elementi di proprietà rispondono ai nomi di Mantovani (contratto fino al 2027), Tavcar (2026), Gagliolo (2026), Celia (2026), Quaranta (2025) e Adjapong (2025). Diversa la situazione legata al centrocampo. Qui si dovrà praticamente ricostruire il reparto da zero. Caligara (2025) ha già i bagagli in mano e sicuramente sarà uno di quei nomi che cercherà di accasarsi in un’altra piazza di B. In attacco invece l’uomo mercato sarà il portoghese Mendes (2025). Oltre a lui ad oggi sono presenti D’Uffizi (2027), Palazzino (2026), Re (2026).

