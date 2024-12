Da Ferrara rumors sull’interessamento del Picchio per Bruscagin

Da Ferrara ieri è rimbalzata la voce di un interessamento dell’Ascoli per Matteo Bruscagin, esperto difensore classe 1989, che piace molto a Mister Mimmo Di Carlo. Il tecnico quando era allenatore della Spal con il ds Emanuele Righi nel club estense, lo aveva voluto a Ferrara all’inizio della passata stagione. I bianconeri vorrebbero Bruscagin per aumentare le scelte in difesa, viste anche le difficoltà di Tavcar ad avere un rendimento costante. Fin qui per il "Brusca" sono state 39 le presenze registrate e il suo contratto con la Spal scadrà al termine di questa stagione, dunque nemmeno tale vincolo potrebbe rappresentare un grosso scoglio per far decollare la trattativa con il club di corso Vittorio Emanuele. Bruscagin non pretenderebbe il posto fisso, ma potrebbe essere una buona alternativa assieme a Piermarini e ai vari Menna, Quaranta e Gagliolo. Perché l’argentino Marcos Curado, appena starà bene e tornerà a disposizione, probabilmente sarà l’unico centrale difensivo titolare inamovibile della compagine bianconera.