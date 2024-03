Da Nestorovski a Rodriguez. L’Ascoli chiede i gol alle punte

Punteros bianconeri adesso o mai più. Le ultime 8 sfide che vedranno l’Ascoli chiamato ad affrontare la volata finale per la tanto agognata salvezza costituiranno l’ultima chiamata per gli attaccanti del Picchio che fino ad oggi hanno mostrato svariate difficoltà nel riuscire a colpire sotto porta. Nestorovski, Rodriguez, Streng, D’Uffizi. Ora è principalmente da loro che sarà necessario trovare i gol necessari con cui provare a vincere le partite e mettere a segno la sperata risalita da quei bassifondi della classifica che attanagliano il club di corso Vittorio praticamente dall’inizio del campionato. Finito fuorigioco Mendes – stagione finita dopo la lesione al tendine del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso dell’incontro con la Reggiana (0-0) che lo ha poi costretto nella giornata di venerdì scorso a sottoporsi ad un intervento nell’istituto Cugat di Barcellona –, ora l’Ascoli dovrà cercare i gol decisivi dagli altri suoi compagni di reparto. Gli stessi che in svariate circostanze hanno prodotto cocenti delusioni e imprecazioni a non finire nei tanti fedelissimi sostenitori del Picchio. Attualmente, nonostante l’assenza, resta Mendes il miglior cannoniere con ben 11 centri sui 32 complessivi di squadra. Una percentuale scesa al 34%, ma in precedenza addirittura arrivata a toccare il 41%. Il gioiello bianconero che fa già molta gola a tante società di A e B è stato capace di gonfiare la rete ogni 201’ (2.206’ giocati in totale). La recente buona notizia invece è stata quella arrivata da Duris, a segno due volte in altrettante gare. Sia contro la Sampdoria che nell’ultima in casa col Lecco il 25enne di Zilina ha saputo imprimere il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Sfortunata la prima rete che, alla resa dei conti, non ha permesso di portare via dei punti dal Ferraris (2-1). Preziosa invece la seconda, soprattutto per un discorso di autostima e fiducia personale, nel 4-1 rifilato ad un Lecco sempre più in caduta libera verso il ritorno in C. L’attaccante nei 116’ disputati ha mostrato un buon feeling col gol, mettendo a segno una rete ogni 58’.

In questo periodo di sosta Duris resta impegnato nei due test amichevoli programmati dalla Slovacchia. Ieri è andato in scena il match con l’Austria, mentre martedì avrà luogo quello con la Norvegia. Nelle ore successive il bianconero tornerà sotto le cento torri per mettersi nuovamente a disposizione del tecnico Carrera in vista del delicatissimo scontro di La Spezia. Su tutti però a deludere più di chiunque altro è stato indubbiamente il macedone Nestorovski, costretto a restare out per infortunio ben due volte. Prima per una lussazione al gomito, poi per un problema muscolare al gemello interno del polpaccio destro. I suoi soli 2 centri in 14 presenze restano un bottino troppo misero.

Massimiliano Mariotti