Dal campo. Allenamento al Picchio Village in vista della prova col Lecco

Prima seduta di lavoro per il nuovo tecnico dell’Ascoli. Nell’allenamento svolto ieri pomeriggio al Picchio Village Massimo Carrera ha potuto rompere il ghiaccio con il gruppo squadra per poi dirigere quelli che saranno i suoi uomini in questa complicata corsa per la salvezza. Il tempo stringe e il nuovo timoniere bianconero sarà chiamato obbligatoriamente al successo. Una sorta di battesimo di fuoco contro un Lecco (domenica al Del Duca alle 16.15) sicuramente in difficoltà, ma non ancora clinicamente morto. La sua idea di gioco ripartirà da quel 3-5-2 o 3-4-1-2 che il suo predecessore Castori aveva sviluppato fino a ieri. Uno dei rebus sarà legato al centrale difensivo Botteghin. Qui bisognerà capire se il brasiliano sarà a disposizione nel prossimo match in programma e se per Carrera sarà lui la figura chiamata a guidare di nuovo il pacchetto arretrato. L’altra situazione riguarderà il leader della piazza Bellusci che era diventato un tassello inamovibile nello schieramento titolare di Castori. Il 34enne continuerà ad essere chiamato in causa o potrebbe essere accompagnato alla porta? Soprattutto a seguito degli attriti avuti nel corso degli ultimi mesi con il dirigente De Santis. Le altre valutazioni seguiranno negli allenamenti svolti in questi giorni. La sfida interna col Lecco sarà diretta da Daniele Rutella della sezione di Enna. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato da Nicolò Cipriani di Empoli e Domenico Rocca di Catanzaro. Quarto uomo ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido. In sala var invece vedremo all’opera Antonio Di Martino di Teramo con Matteo Gariglio di Pinerolo ad assisterlo. Due i precedenti fatti registrare da Rutella con l’Ascoli, entrambi col Bari al San Nicola. Tra cui la gara persa 1-0 all’andata. Il bilancio è di una vittoria e una sconfitta.

mas.mar.