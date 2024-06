Dal Pescara al Campobasso: le probabili rivali

Il verdetto della Co.Vi.So.C. ha confermato l’iscrizione dell’Ascoli Calcio da una parte e, dall’altra, ha escluso dalla serie C l’Ancona. Una esclusione che apre le porte all’inserimento nel girone B della Serie C del Milan Under 23 di Bonera. In realtà la partecipazione delle tre squadre giovanili di Juventus Nex Gen, Atalanta e appunto Milan verrà decisa tramite sorteggio. A tal proposito per vicinanza territoriale potrebbe essere l’Atalanta ad essere inserita nel girone centrale con il Milan che potrebbe migrare in quello meridionale. Domani comunque si riunirà il Consiglio Federale per delineare i criteri di ripescaggio e definire appunto dove verranno inserite le tre squadre B: Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Milan U23. In teoria dovrebbero giocare in tre gironi diversi e questo naturalmente condizionerà la composizione dei gironi di serie C, soprattutto quello meridionale, che si ritroverà una squadra piemontese o lombarda. Tra retrocesse dalla serie B (Feralpi Salò e Lecco) e promosse dalla serie D (Alcione, Caldiero e Union Clodiense) ci sono cinque squadre che per natura geografica andrebbero nel girone A e questo, in qualche modo, obbligherà una squadra già esistente nello stesso girone a trasferirsi nel girone B. Al momento l’unica che potrebbe ritrovarsi nel raggruppamento centrale è la Virtus Verona, ma potrebbe anche essere la neopromossa Union Clodiense. Poi c’è la situazione del Campobasso che in teoria potrebbe essere inserito nel Girone B anche per l’attesissimo derby con il Pescara. Ma c’è anche la possibilità che venga reinserito nel girone C, come nella sua ultima apparizione, e in questo caso sarebbe il Latina a sostituirlo nel girone centrale. Con la promozione in B della Carrarese è stato comunque definito il quadro delle formazioni della terza serie. La promozione in B della Carrarese ha comunque liberato un altro posto nel girone centrale, dove per criteri geografici potrebbe scendere la neopromossa Clodiense, sulla dorsale adriatica con Ferrara. Alternativa la Pergolettese di Crema o appunto l’Union Clodiense.

Al momento comunque questo dovrebbe essere il Girone B: Arezzo, Ascoli (retrocesso dalla serie B), Campobasso (neopromosso dalla serie D), Carpi (neopromosso), Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese (neopromossa), Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana (retrocessa), Torres, Virtus Entella, Virtus Verona e Vis Pesaro.

Valerio Rosa