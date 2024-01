Dallo Spezia all’Empoli, come si muovono le avversarie

Il mercato della cadetteria si scalda dopo qualche giorno di valutazioni e sondaggi. Lo Spezia potrebbe lasciar partire Zurkowski che piace all’Empoli. Quello del centrocampista è uno dei contratti più onerosi di cui il club cercherà di liberarsi nel corso del mese per abbassare il tetto ingaggi. Il Como invece non vuole farsi scappare la promozione in A e per centrare il sogno si prepara ad assestare una serie di ingressi importanti per la categoria. I nomi messi sulla lista della spesa vengono tutti dalla massima serie. I lariani nelle ultime ore addirittura avrebbero tentato un sondaggio per Belotti della Roma che non si è detto disposto a scendere in B. In attacco l’altro profilo nel mirino risponde a Mulattieri del Sassuolo che però arriverebbe sulle sponde del lago di Como solo in caso dell’eventuale partenza di Cerri. In uscita invece Vignali che si prepara a tornare a La Spezia in prestito con obbligo di riscatto. Il Bari dopo essersi assicurato Kallon dal Verona cerca la prima punta. Qui continua il pressing per Moro.