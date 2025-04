Di Carlo ritrova. Menna, Curado e Carpani

L’Ascoli prova a rialzare la testa nel prossimo match esterno che vedrà i bianconeri di scena in casa del Gubbio nel confronto programmato per sabato (fischio d’inizio previsto alle ore 17.30). Nella tana degli umbri guidati dall’ex Fontana, uno dei profili contattati con insistenza dall’allora direttore sportivo Righi prima di procedere a definire l’arrivo di Mimmo Di Carlo, i bianconeri proveranno inevitabilmente a tornare alla vittoria per alzare l’attuale ritmo di marcia in classifica. Lo stesso che non sta permettendo alla squadra di elevarsi in una categoria come la serie C. Nella settimana di lavoro avviata da tecnico e squadra sono giunte buone notizie per quanto riguarda la situazione degli assenti che sotto il profilo degli squalificati vedrà tornare a disposizione due elementi preziosi come Menna e Carpani. Questo innanzitutto consentirà di fornire il via libera per mettere un freno agli esperimenti difensivi, come quello che nel corso delle settimane recenti ha costretto D’Amore a rivestire prima i panni di centrale difensivo per poi impersonare le vesti di braccetto di sinistra all’interno del terzetto mandato in campo. Se in precedenza il giocatore aveva dovuto sacrificarsi al centro della linea per duettare con il giovane Piermarini, a seguire nell’ultima uscita ufficiale contro la Vis Pesaro lo stesso timoniere del Picchio gli aveva chiesto di agire in mezzo al traffico evitando di poter percorrere la corsia mancina così come era stato abituato a fare in passato. La squalifica di Menna è stata smaltita e, seppur considerando il rientro di un profilo capace a tratti di mostrare delle fatiche nel corso di questa stagione, dietro si potrà aprire all’eventuale considerazione di soluzioni tattiche ben differenti rispetto alla settimana scorsa. A tale scenario andrà ad aggiungersi un ulteriore miglioramento delle condizioni fisiche di Curado. In mediana dove un elemento come Carpani agevolerà la possibilità di tornare a schierare un trio che vedrebbe Odjer in cabina di regia con Varone al completamento dello stesso come mezzala. Pianto amaro invece in attacco dove Corazza non sa più segnare e Forte si ritrova a fronteggiare i propri problemi fisici.

mas.mar.