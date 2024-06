Di nuovo insieme. Maltignano, la reunion degli ex neroverdi

Reunion vecchie glorie per il Maltignano Calcio. Giornata dedicata ai colori neroverdi quella andata in scena giovedì al campo Leodori e che ha visto coinvolte tante famiglie del paese. "I ragazzi della nuova dirigenza hanno voluto organizzare questa bellissima iniziativa – spiega il presidente Peppino Pizzingrilli –. Siamo qui per divertirci e stare insieme. È una bella soddisfazione vedere riuniti tanti ragazzi insieme a coloro che in passato hanno permesso di raggiungere ottimi risultati. Alla base di tutto questo c’è una profonda amicizia che va al di là del semplice gioco del calcio. In questa occasione abbiamo deciso di festeggiare tutti insieme i vent’anni della società. Oggi siamo arrivati ad ottenere questo bellissimo risultato".

Sul campo due le formazioni chiamate a sfidarsi nel match. I neroverdi di mister Palanca: Emiliano Di Luigi, Giovanni Pica, Silvio Di Matteo, Fabio Moscarini, Nazzareno Feriozzi, Marco Leodori, Cristian Cinciripini, Simone Melosso, Patrik Acciaroli, Luca Marziani, Filippo Spurio, Paolo Piedilato, Franco Candelori, Luca Schiavi, Luigi Danesi, Fabio Tempestilli, Tommaso Vannicola, Pierluigi Giovannini, Enzo D’Annunzio, Paolo Nazzari, Luca Talamonti, Tonino Rosati. E i bianchi guidati dal tecnico Flamini: Massimo Acciaroli, Fausto Ricci, Gianluca Pantaloni, Nazzareno Pica, Simone La Farciola, Lucio Fratini, Mirko Cassetta, Giordano Ciminari, Luca Piecoro, Luigi Benigni, Enrico Cinciripini, Raffaele Tosti, Roberto Ferretti, Andrea Pica, Massimiliano Quaresima, Marco Vanni, Alessio De Carolis, Paolo Rosati, Emanuele De Carolis, Attilio Romandini, Luca Lupi, Elia Vannicola, Loris Di Pietro, Francesco Agostinelli. La contesa si è risolta 4-3 in favore dei neroverdi di Alfredo Palanca, in passato promessa del vivaio dell’Ascoli ed ex allenatore di Maltignanese, Caselle e Villa San Giuseppe. La serata di festeggiamenti si è poi conclusa tutti insieme davanti alla partita Spagna-Italia tra arrosticini, panini e birra.

mas.mar.