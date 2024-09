Direttore sportivo del Novara. Lega Pro in lutto per Christian Argurio Il club di corso Vittorio Emanuele e la Lega Pro esprimono cordoglio per la prematura scomparsa di Christian Argurio, direttore sportivo del Novara. L'Ascoli Calcio 1898 Fc Spa si unisce al dolore della famiglia e del club azzurro. Argurio è deceduto all'età di 52 anni dopo un malore.