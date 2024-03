Dirige Sozza di Seregno: precedenti amari per il Picchio

Spezia-Ascoli sarà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno. Il fischietto potrà vantare l’ausilio degli assistenti Pasquale Capaldo di Napoli e Federico Fontani di Siena. Quarto uomo ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa. In sala var (on-site) invece vedremo all’opera Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia con Giacomo Camplone di Pescara ad assisterlo. Il bilancio complessivo parla di sei precedenti con un bilancio decisamente negativo per il Picchio: un successo, un pareggio e quattro sconfitte. L’ultimo incrocio resta quello della recente gara persa a Pisa (1-0 con il gol vittoria dello sloveno Mlakar) lo scorso 23 dicembre. Alla seconda giornata dell’attuale torneo cadetto, sempre sotto l’arbitraggio di Sozza, l’Ascoli uscì sconfitto di misura a Modena (1-0). L’unica affermazione è quella primo maggio 2021 quando la formazione di Sottil centrò i tre punti battendo la capolista Empoli per 2-0 (reti di Dionisi e Bajic).