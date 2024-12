Dossena sulla prova degli estensi: bicchiere mezzo pieno

Il punto portato via da Ascoli ha permesso alla Spal di vedere il bicchiere mezzo pieno. A sostenerlo è stato il tecnico Andrea Dossena al termine del match che al Del Duca venerdì sera ha visto i suoi uomini impattare per 1-1.

"Sicuramente veniamo da un momento non positivo, quindi uscire da Ascoli con un punto ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno – ha commenta l’allenatore -. Siamo stati bravi a reagire subito e poi a rimanere in partita lottando fino alla fine. Dobbiamo di certo migliorare sotto diversi aspetti, soprattutto davanti. L’Ascoli aveva il miglior reparto d’attacco, anche in assenza di Corazza. Noi invece dobbiamo diventare più incisivi negli ultimi metri. Costruiamo bene da dietro, ma arrivati sulla trequarti ci manca la cattiveria e quella lucidità necessaria per finalizzare. Questo è un aspetto su sicuramente dobbiamo continuare a lavorare. Ho apprezzato la reazione della squadra. L’approccio non è stato negativo. Ho apprezzato come siamo rimasti in partita, cercando di giocare e creare".