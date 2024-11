Dubbi e certezze per Di Carlo: bene Silipo

Tra dubbi e certezze prosegue il lavoro di tecnico e squadra in vista della prossima occasione che il calendario metterà sotto al naso dell’Ascoli per consentirgli di rompere quel tremendo digiuno di vittorie che prosegue da 9 giornate. Sulle corsie laterali le cose non vanno proprio e sicuramente l’esperto Di Carlo si sarà ben reso conto che Adjapong e Cozzoli non stanno riuscendo a produrre quel sostegno soprattutto necessario nella fase di possesso. I cross e i traversoni stentano ad arrivare su entrambe le corsie e in assenza di ciò diventa ulteriormente difficile per gli attaccanti riuscire ad impensierire le difese avversarie. Ecco così che in assenza di rifornimenti a volte si è cercato di ricorrere a giocate per vie centrali con Tremolada e Silipo. Proprio quest’ultimo da due gare a questa a parte ha fatto vedere qualcosa in più rispetto al solito nella nuova veste di trequartista centrale. Sia contro Campobasso che con l’Arezzo il 23enne ha saputo divincolarsi meglio in mezzo al traffico rispetto a quando veniva impiegato sulla corsia di destra. In già due occasioni il giocatore è andato vicino al gol e magari chissà che lo stesso non possa riuscire ad aggiustare la mira a breve. Nel Picchio non ci saranno squalificati. La lista dei diffidati è composta dai nomi di Quaranta, Bertini, D’Uffizi e Alagna. Nel Pontedera invece mancherà Cerretti, fermato un turno dal Giudice sportivo.

"Col Milan Futuro abbiamo disputato davvero un’ottima gara, costruendo numerose occasioni da rete e fallendo un rigore – ha commentato l’ex Menichini –. Tutta la solidarietà va a Ianesi per il penalty parato. In allenamento non ne sbaglia uno, ma sappiamo che il calcio è così. Stiamo provando vari sistemi di gioco in allenamento. Possiamo metterci a tre come a quattro senza grossi problemi perché la squadra recepisce quello che gli viene detto. Vedo un gruppo che si allena con grande spirito e voglia; dobbiamo proseguire questa strada. A volte serve e anche un pizzico di fortuna per portare a casa risultati. La lotta salvezza? Io sono fiducioso, dobbiamo continuare sulla nostra strada cercando di limare i nostri difetti. Adesso ci prepariamo per affrontare una trasferta difficile come quella che ci vedrà di scena ad Ascoli. Lì tutto sarà possibile come del resto in ogni partita".

mas.mar.