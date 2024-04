Durante la partita. Malore allo stadio: il tifoso resta grave

Resta in prognosi riservata il 67enne ligure che lunedì, nei minuti finali del match Spezia-Ascoli, è stato colto da un malore mentre stava assistendo all’incontro. Tempestivo l’intervento degli operatori sanitari che attraverso il massaggio cardiaco sono riusciti a tenere in vita il tifoso fino all’arrivo dell’ambulanza. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, l’uomo è rimasto cosciente fin dal momento in cui ha lasciato lo stadio, grazie all’importante lavoro effettuato dall’equipe del 118. I successivi esami ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato un miglioramento del quadro clinico generale. Anche se il tifoso resta in prognosi riservata trapela un cauto ottimismo. In quei frangenti concitati anche il difensore Nikolaou, capitano dello Spezia, aveva scavalcato la barriera che divide la tribuna dal terreno di gara per raggiungere la postazione in cui era posizionato il tifoso. La partita è poi ripresa dopo circa mezz’ora di sospensione decisa dall’arbitro Sozza.