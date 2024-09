È un brutto Ascoli, arriva la prima sconfitta

virtus entella

2

ascoli

1

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Manzi, Tiritiello, Parodi; Bariti (dal 40’ s.t. Zappella), Franzoni (dal 32’ s.t. Siatounis), Lipani, Corbari, Di Mario (dal 40’ s.t. Ndrecka); Guiu (dal 40’ s.t. Thioune), Castelli (dal 32’ s.t. Santini). Panchina: Paroni, Del Frate, Casarotto, Marconi, Costa, Ghio, Portanova. Allenatore: Gallo.

ASCOLI (3-4-2-1): Livieri, Menna, Curado, Piermarini (dal 40’ s.t. Adjapong); Alagna, Varone, Bando (dal 32’ s.t. D’Uffizi), Cozzoli (dal 40’ s.t. Silipo); Tremolada (dal 12’ s.t. Campagna), Corazza, Achik (dall’11’ s.t. Tirelli). Panchina: Abati, Raffaelli, Maurizii, Bertini, Maiga Silvestri, Gagliolo, Caucci, Gagliardi, Ciccanti. Allenatore: Carrera.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Marcatori: al 14’ s.t. Bariti (V), al 16’ s.t. Guiu (V), al 20’ s.t. Bando (A).

Note – dato provvisorio 1.174 spettatori (585 abbonati, 646 paganti), incasso complessivo 7.222 euro. Ammoniti: Manzi, Franzoni, Guiu, Santini, Corbari per la Virtus Entella; Achik, Piermarini, Alagna per l’Ascoli. Tiri in porta 5-3. Tiri fuori 3-1. In fuorigioco 1-1. Angoli 5-5. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 8’.

L’Ascoli crolla al Comunale di Chiavari e incassa la prima sconfitta del campionato. A spuntarla è la Virtus Entella che mette sotto i bianconeri 2-1 dominando la partita dall’inizio alla fine. Al doppio vantaggio siglato da Bariti e Guiu risponde Bando, complice una quasi papera di Siaulys, poi in pieno recupero la traversa nega ad Adjapong un pari che non sarebbe stato obiettivamente meritato per quanto visto in campo nel corso della gara. Il girone B di serie C ha la sua capolista in solitaria con 9 punti e a pagare dazio è toccato al Picchio. Il rinvio del match al giorno seguente finisce per decimare la presenza dei sostenitori ascolani. Alla fine saranno una trentina i tifosi del Picchio, ma si faranno sentire forte e chiaro. Soprattutto nel momento delle contestazioni e dei cori di protesta rivolti al patron Massimo Pulcinelli. In panchina va in scena il duello tra gli amici Carrera e Gallo. Nelle scelte iniziali il timoniere bianconero opta per Piermarini. A destra la scelta cade su Alagna, mentre nel tridente d’attacco la sorpresa è Achik con il confermato esordio di Tremolada.

I Diavoli Neri fanno la partita e tengono il pallino del gioco fin dal principio. I bianconeri si concentrano prettamente a difendere la possibilità di tornare a casa col punto. La gara si sblocca nella ripresa. L’Entella sfiora il vantaggio con Franzoni e poi lo trova con Bariti. Il raddoppio di Guiu è immediato. La partita sembra chiusa ma Siaulys si fa sorprendere dalla punizione di Bando.

Nel finale l’ex Santini manca due volte il bersaglio. Adjapong prende il legno. Vincono i liguri su un Ascoli disattento e ancora in difficoltà nello sviluppare il gioco.

Massimiliano Mariotti