Ecco il difensore, preso Vaisanen in prestito

L’Ascoli accoglie il suo tanto atteso difensore. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Giannitti è riuscito a chiudere la trattativa per l’arrivo del finlandese Sauli Vaisanen in prestito dall’Odense. L’annuncio è arrivato poco prima delle ore 20 attraverso i canali ufficiali del club, ma la fumata bianca era già nell’aria dalla mattinata. Il suo ingresso consentirà al tecnico Castori di avere a disposizione un elemento sul quale poter contare in un periodo del campionato dove il Picchio continua a dover fare i conti con una preoccupante emergenza numerica all’interno del pacchetto arretrato. Anche nella preparazione del prossimo appuntamento, in programma domenica contro il Bari alle 16.15, il timoniere bianconero ha dovuto pensare all’attuazione di soluzioni alternative dopo l’espulsione rimediata da Bellusci a Parma (1-1) nell’ultimo match disputato. L’inizio di questa settimana avrebbe dovuto portare buone notizie sul fronte Gagliolo, ma l’incontro avuto tra il giocatore e i ciprioti dell’Aek Larnaca non ha partorito quelle novità attese a corso Vittorio Vittorio Emanuele. Allo stato attuale il suo trasferimento è stato momentaneamente bloccato. Nei prossimi giorni il 33enne tornerà a rapportarsi con i vertici societari, ma ad oggi il suo possibile arrivo in bianconero ha subito una frenata. Ecco così che l’Ascoli nel frattempo aveva ben pensato di farsi avanti per il centrale 29enne in forza al Cosenza nella passata stagione di B. La scorsa estate Vaisanen aveva deciso di sbarcare in Danimarca firmando un triennale con l’Odense, squadra però nella quale ad oggi ha giocato soltanto 2 gare da subentrato in Superliga e 3 incontri nella Coppa di Danimarca. Il finlandese ieri ha raggiunto le conto torri per sopporsi alle consuete visite mediche e mettere nero su bianco. A partire dalla seduta di allenamento odierno si metterà a disposizione di mister Castori e dei suoi nuovi compagni di squadra. Il suo esordio, considerata la situazione in difesa, potrebbe già avvenire in occasione della prossima sfida in programma contro la formazione biancorossa guidata da Marino. Sempre nelle prossime ore il diesse del Picchio potrebbe riuscire a definire l’arrivo in prestito del portiere Vasquez dal Milan. Il 25enne colombiano arriva in cadetteria dopo la recente esperienza in Championship con lo Sheffield Wednesday. Il suo arrivo potrebbe vedere la partenza di Barosi.

mas.mar.