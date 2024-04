Emergenza in difesa per la Ternana: si ferma Capuano

La Ternana di Breda si prepara al duello senza esclusione di colpi contro l’Ascoli che potrà dire chi delle due contendenti potrà affrontare questo caldissimo finale di stagione con le carte in regola per poter ambire alla salvezza. In classifica gli umbri attualmente sono in vantaggio di tre lunghezze sui bianconeri e proveranno a mantenere il Picchio a debita distanza. L’ex Breda, oggi tecnico dei rossoverdi, in vista del confronto di sabato, però dovrà far fronte ad una delicata situazione che riguarda il reparto difensivo. Qui, dopo il grave infortunio di Sgarbi, ancora una volta tornano a preoccupare anche le condizioni fisiche di Capuano. Il capitano rossoverde nel finale del match contro il Brescia ha accusato un problema muscolare che poi lo ha costretto a lasciare il campo. Si teme per lui uno stop di qualche settimana e questo non gli consentirà di scendere in campo contro l’Ascoli. Nelle prossime ore invece sono attese buone notizie sul fronte Sorensen, pronto a tornare nella lista degli elementi arruolabili.