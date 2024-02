Esultano gli under: un pari e una vittoria contro la Salernitana

Domenica felice per le formazioni under 16 e 15 dell’Ascoli che nell’ultimo turno disputato sono riuscite a portare a casa dei risultati positivi. I ragazzi guidati da Monaco hanno impattato in casa per 1-1 contro la Salernitana nel match andato in scena al Picchio Village. Il confronto con i campani non si era messo per il verso giusto con il vantaggio trovato dagli ospiti con Belfiore in avvio di ripresa. Immediata la risposta bianconera con Verdone, arrivato al suo quarto gol stagionale. Al termine della gara il pareggio è andato anche stretto all’Ascoli, capace di creare tante occasioni poi respinte dalla retroguardia avversaria. Rotondo successo invece per gli under 15 che, contro i pari età della Salernitana, sono riusciti ad imporsi 3-1. Vantaggio bianconero arrivato già nel corso della prima frazione di gara con Di Mattia. A chiudere i conti poi ci ha pensato Balducci, autore di una doppietta. Nel recupero finale la rete della bandiera di Nappi.