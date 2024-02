Eterno Castori come Fascetti: 549 volte in B

L’anticipo di domani sera tra Ascoli e Cremonese costituirà un momento importante per la lunghissima carriera del tecnico Fabrizio Castori che raggiungerà il traguardo delle 549 panchine in cadetteria. Ad annunciarlo ieri è stato il club di corso Vittorio Emanuele con una nota ufficiale: "In occasione dell’anticipo della 25esima giornata di campionato Ascoli-Cremonese, mister Castori taglierà il traguardo delle 549 panchine in serie B, eguagliando Eugenio Fascetti e avvicinandosi sempre più alla prima posizione, occupata da Guido Mazzetti, a quota 572. Fabrizio Castori, che fra gli allenatori in attività è il più presente in serie B, raggiungerà questa prestigiosa tappa della sua carriera proprio con l’Ascoli al Del Duca". L’incontro che il timoniere del Picchio e i suoi saranno chiamati a disputare rivestirà una certa importanza nel cammino verso il traguardo salvezza.

Quello che andrà in scena sarà il decimo duello tra le due contendenti. Il bilancio complessivo è in leggero vantaggio dell’Ascoli che in passato ha battuto i grigiorossi al Del Duca 3 volte. Sono 4 invece i pareggi con le 2 sconfitte a completare il quadro. Nel primo incrocio la formazione di Mimmo Renna nel campionato dei record 1977-78 non ebbe alcuna pietà rifilando un roboante 5-2 agli ospiti. Nel corso dell’incontro non ci fu storia con le firme di Ambu, Roccotelli, Quadri (autore di una doppietta) e Pasinato. Al termine di quella cavalcata il Picchio tornò in A lasciando un’impronta indelebile nella storia del calcio italiano, mentre i lombardi furono condannati alla retrocessione. Nuovo scontro in cadetteria nel campionato 1985-86. Stavolta la squadra guidata dal duo Boskov-Sensibile la spuntò 1-0 grazie alla rete decisiva di Iachini nella prima parte della gara. Dopo lo 0-0 del 30 marzo 1991, l’Ascoli tornò a battere la Cremonese (3-0) in casa il 4 aprile 1993 con il tris calato da Troglio, Zaini e Carbone. Resta questa l’ultima vittoria ottenuta dal Picchio a distanza di ben 31 anni. Di recente le cose non sono più andate per il verso giusto con le 2 sconfitte e il pari delle ultime stagioni. Il 17 giugno 2020 i grigiorossi si imposero per 3-1 con Castagnetti, Palombi e Bianchetti. Il gol bianconero arrivò con Morosini. Pareggio per 0-0 nella stagione 2020-21, mentre nell’ultimo match messo a referto è stata la Cremonese a mettere in ginocchio l’Ascoli con un segno pesantissimo 4-1.

mas.mar.