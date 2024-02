Falasco è fuori ma dice no al Cracovia

Falasco rifiuta il Cracovia. La possibile cessione del laterale mancino, il cui vincolo contrattuale con l’Ascoli terminerà a fine stagione, non andrà in porto. Almeno per adesso. Dopo la chiusura della finestra del mercato invernale il direttore sportivo Giannitti aveva proseguito il lavoro per cercare di favorire la sua partenza e quella di Adjapong dopo che recentemente tutti e due erano finiti fuori dal progetto tecnico del Picchio. Il 30enne però non avrebbe dato il suo ok per vestire la casacca del club polacco. Attualmente sulla corsia mancina il tecnico Castori sta puntando sulle prestazioni fornite dal nuovo arrivato Celia. Il gruppo anche ieri ha proseguito la preparazione al Picchio Village in vista dell’anticipo di venerdì sera (avvio previsto alle ore 20.30) contro la Cremonese. Un match che inevitabilmente andrà a rivestire un certo peso nella corsa salvezza dei bianconeri dopo i due recenti sfortunati ko incassati rispettivamente contro Südtirol (1-2) e Catanzaro (3-2). Tornare tra le mura amiche indubbiamente fornirà a tecnico e squadra il giusto supporto nell’appuntamento che andrà ad aprire ufficialmente la 25esima giornata del campionato di serie B. Riuscire ad ottenere una vittoria, oltre a permettere di tornare a fare un bel passo avanti in classifica, costituirà anche una risposta importante alle dirette concorrenti che poi saranno chiamate ad andare in campo nel giorno seguente. Di fronte però ci sarà un cliente scomodo quale quello guidato da Stroppa. I lombardi in questa prima parte del 2024 continuano a restare una delle due squadre, insieme alla Reggiana, ancora imbattute. Nelle ultime 5 uscite la Cremonese è riuscita a mettere in cassaforte 13 punti ottenuti grazie alle 4 vittorie consecutive e al recente pareggio fatto registrare proprio contro gli emiliani (1-1).

Castori, data la squalifica di Valzania, sarà costretto a rivedere qualcosa a centrocampo. Qui probabilmente si tornerà a schierare Masini nel ruolo di mezzala alla destra del play Di Tacchio. Sull’altro versante invece, quello sinistro, il ballottaggio coinvolgerà Caligara e Giovane.

mas.mar.