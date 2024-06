Favola Maresca, dal Picchio al Chelsea

L’ex allenatore dell’Ascoli, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Chelsea. L’annuncio ufficiale del club di Stamford Bridge è arrivato ieri dopo un paio di settimane di indiscrezioni. Sarà il settimo tecnico italiano della storia dei Blues. L’ex allenatore dell’Ascoli Picchio ha firmato un contratto di 5 anni. Sembra ieri che, seduto sulla panchina dello stadio Del Duca al fianco del fidato Fulvio Fiorin, telefonava ai tifosi dell’Ascoli assieme ai calciatori bianconeri, i vari Gianluca Carpani, Ivan Lanni, Daniele Buzzegoli e Andrea Favilli, per convincerli a sottoscrivere l’abbonamento. Maresca si era ritirato a febbraio dal calcio giocato. Pochi mesi con l’Hellas Verona, poi la decisione di dire stop a metà stagione e l’inizio di una nuova carriera per l’ex centrocampista della Juventus, pronto ad allenare. Ancora sprovvisto di patentino accettò la proposta dell’allora Amministratore delegato e poi direttore generale dell’Ascoli Picchio, Andrea Cardinaletti. I bianconeri guidati dal tecnico Alfredo Aglietti erano reduci dall’ennesima salvezza miracolosa conquistata contro il Bari di Stefano Colantuono. Maresca superò la concorrenza di Fabio Grosso, in quel periodo tecnico della Primavera della Juventus, ma non aveva ancora l’abilitazione e il club gli affiancò Fulvio Fiorin.

A settembre acquisì l’abilitazione, ma a novembre dopo quattro sconfitte consecutive e l’ultimo posto in classifica con 13 punti in 15 partite, arrivarono le dimissioni. Abbandonò il Picchio Village prima dell’inizio della seduta di allenamento in seguito ad un confronto serrato con giocatori e dirigenti e poi comunicò alla società la propria intenzione di dimettersi dall’incarico. Ci fu dopo pranzo un colloquio telefonico con il presidente Francesco Bellini che dal Canada provò a fargli cambiare idea senza però riuscirci. Maresca ammise che non c’erano più le condizioni tecniche e ambientali per andare avanti. La squadra rimase in mano a mister Fulvio Fiorin, fino all’arrivo di Serse Cosmi che riuscì a salvare il Picchio nella sfida playout contro la Virtus Entella. Maresca poi ha spiccato il volo: prima collaboratore di Montella al Siviglia, poi al Manchester City nella Premier League 2, il ritorno in Italia al Parma appena retrocesso in B, esonerato a novembre e tornato ancora al Manchester City nello staff di Guardiola. Infine quest’anno al Leicester sceso in Championship League fino al ritorno in Premier con due giornate di anticipo. Ora l’annuncio del passaggio al Chelsea.

Valerio Rosa