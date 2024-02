Fetta di salvezza in palio. Ascoli, serve solo vincere

L’Ascoli prova a riconquistare il suo Del Duca e proseguire nella risalita della classifica che ora passerà prettamente per le mura amiche. Gli uomini di Castori vogliono rafforzare le proprie pretese di salvezza all’interno degli otto giorni più importanti dell’intera stagione. La mini serie di gare ravvicinate si è aperta nel migliore dei modi con il successo strappato soffrendo a Piacenza contro la Feralpisalò (0-1). Stasera però i bianconeri saranno chiamati a sfruttare appieno la prima metà del doppio turno interno con Brescia (ore 18.15) e Reggiana (domenica alle 16.15). Sarà questa l’occasionissima per fare il tanto atteso passo avanti nel ritmo di marcia fino ad una settimana fa tutt’altro che esaltante. Ora si entra ufficialmente nella fase più decisiva della lotta per il mantenimento della categoria e tutto dovrà essere incentrato su quel fattore, tanto fondamentale in B, chiamato continuità. Bissare la vittoria di sabato sarebbe davvero il massimo. E senza dubbio è questo l’obiettivo che il Picchio cercherà di fare proprio nel confronto contro un Brescia scomodo e difficile da infilare.

Il duello Castori-Maran purtroppo non potrà andare in scena, almeno direttamente. Per un tecnico che rientra, quello del Brescia, ce ne sarà un altro che invece sarà chiamato a dover rispettare un turno di stop. I frangenti concitati del finale di gara del Garilli qualche vittima l’avrebbe mietuta. Non poteva essere altrimenti. E a farne le spese è stato il sanguigno Castori, squalificato per un turno dal Giudice sportivo nella giornata di ieri. A sostituirlo in panchina così sarà il vice Bocchini che applicherà alla virgola le direttive impartite dall’esperto timoniere. Ridottissimo invece il lasso di tempo a disposizione per rivedere qualcosa a livello tattico e magari provare a smaltire i postumi dell’ultimo incontro. A dettare gli eventuali cambi di formazione delle due pretendenti saranno le situazioni legate agli elementi usciti malconci dal turno precedente. L’Ascoli ha dovuto fare i conti con il sospetto stiramento di Masini che lo aveva visto costretto ad essere sostituito all’intervallo. Anche Valzania è uscito con una caviglia gonfia, mentre ha recuperato Streng. Lontani anche i rientri di Gagliolo e Nestorovski che potranno eventualmente avvenire solo dopo la partita con la Reggiana. Qualche problemino però lo avrà anche il Brescia con l’impiego di Avella tra i pali al posto di Andrenacci e il forfait del mediano Paghera.

Massimiliano Mariotti