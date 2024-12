Fontana riparte dal Gubbio:: "Sotto col lavoro"

A Gubbio è ufficialmente iniziata l’avventura in panchina di Gaetano Fontana. L’ex centrocampista e capitano dell’Ascoli è già pronto ad affrontare le prossime sfide che riguarderanno il cammino degli umbri. "Sono vicino a Taurino – ha esordito –, ho vissuto anch’io qualche esonero e so quello che sta passando in questo momento. Mi ha lasciato una grande responsabilità e una squadra a cui ha dato la cultura del lavoro. Ho preso situazioni ben peggiori di questa. Quando c’è l’intenzione di cambiare non è mai semplice per una società e un direttore, essendoci la voglia e l’intenzione di proseguire per tanto tempo. Porterò avanti un discorso nuovo, ma non inventerò nulla sapendo che c’è sempre da aggiornarsi. La squadra si trova in una condizione precaria. Bisogna scaricare questo zaino pieno di alibi. L’obiettivo è recuperare salute e rimettere la macchina in carreggiata. La squadra sta viaggiando al di sotto dello standard di ogni singolo giocatore. Dobbiamo lavorare per riuscire ad ottenere quello che serve".