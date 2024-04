Futuro del torneo,. Balata: "Necessarie alcune riforme"

Il presidente della Lega B Mauro Balata ieri mattina è intervenuto in senato sulle prospettive di riforma del calcio italiano. "Pensiamo ci siano degli spazi per cambiare la normativa e supportare le nostre società – ha spiegato Balata –. Gli investimenti nei settori giovanili in parte sono stati bloccati perché c’è incertezza e si rischia di perdere i giovani su cui vengono effettuati investimenti. Pensiamo che lo statuto federale appaia disallineato sulle prospettive di sviluppo e crescita. Dobbiamo tenere conto della complessità del sistema nonché della tutela delle componenti. Serve uno statuto dove ci possa essere maggior collegialità, in armonia e in coerenza con i dettati dello statuto del Coni. Un’altra idea è quella di adottare anche nel comparto calcistico politiche fiscali incentivanti, come una tax credit che possa alimentare gli investimenti su infrastrutture e sui giovani, creando anche un effetto positivo sullo stato".