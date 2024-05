Futuro incerto anche per il Lecco Buso resta

Anche il Lecco, proprio come l’Ascoli, si lecca le ferite dopo l’amara retrocessione. I blucelesti anche nel prossimo campionato di C potranno contare ancora sull’attaccante Buso che ha chiuso la sua stagione in cadetteria con 9 reti. "A livello personale è stato un campionato positivo, fare nove gol al primo anno di serie B non può che essere positivo, ma si doveva fare meglio – commenta Buso –. Più che singolarmente, considerando tutti i giocatori, è il collettivo che poteva e doveva fare di più. Abbiamo le nostre responsabilità, ma tutti, da chi comanda all’ultimo dei responsabili della società: è colpa di tutti la situazione che si è creata. Se fino a gennaio eravamo salvi e nel girone di ritorno abbiamo collezionato solo una vittoria, un motivo ci sarà". Nel frattempo il futuro del club non è ancora chiaro. Il patron Di Nunno ha dichiarato di voler cedere la società e chiudere la sua esperienza. Qualora non dovessero esserci potenziali acquirenti saranno riconsegnate le chiavi al sindaco.