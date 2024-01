Gagliolo e Inglese dopo l’Emilia. Ufficiale Celia

Nella giornata di ieri è arrivato puntuale l’annuncio da parte del club di corso Vittorio Emanuele dell’arrivo a titolo definitivo del laterale mancino Celia rilevato dalla Spal. Il giocatore 25enne andrà a completare la corsia di sinistra, dove l’Ascoli in organico attualmente vanta le presenze di Falasco e Haveri. Continuano a ruotare le porte girevoli del mercato. Per un nome che arriva ce n’è un altro invece che parte. Parliamo dell’attaccante Millico che da vari giorni aveva deciso di scendere in C per legarsi al Foggia. Anche qui l’ufficialità è di fatto arrivata, seppur con un po’ di ritardo rispetto all’operazione già conclusa nei primi giorni di gennaio. Ora le attenzioni dei vertici societari bianconeri si focalizzeranno sul delicatissimo scontro di Parma, poi il direttore sportivo Giannitti riprenderà in pugno le altre situazioni in ballo. La prossima settimana potrebbe subito aprirsi con delle rilevanti novità sul doppio fronte Gagliolo-Inglese. Nel primo caso si stava lavorando per definire i dettagli mancanti e in grado poi di consentire di arrivare alla definizione della trattativa intavolata con i ciprioti dell’Aek Larnaca. Il 33enne andrà a rinforzare quel reparto difensivo spesso costretto a restare in emergenza nel corso della prima parte della stagione. Il possibile arrivo dell’ex Carpi e Reggina potrebbe non essere l’unico per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Qui infatti si attendono novità anche sul fronte Mantovani della Ternana. Profilo che da vari giorni continua ad allenarsi a parte dopo aver comunicato alla società rossoverde la volontà di volersi trasferire all’Ascoli per ritrovare il suo maestro Castori. Trasferimento però che, per ora, la società avrebbe bloccato per non favorire il potenziamento della rosa di una diretta concorrente per la salvezza. L’altra situazione in evoluzione è quella dell’attaccante Inglese che ha declinato la chiamata della Feralpisalò per abbracciare quella del Picchio. Lunedì il centravanti tornerà ad incontrare insieme al suo agente i vertici societari del Parma per trovare la soluzione più adatta al suo trasferimento. Anche ieri la squadra ha proseguito la preparazione in vista dello scontro di Parma. Contro i ducali prende piede la possibilità di vedere in azione dal primo minuto il tandem offensivo composto da Nestorovski e Mendes. Il macedone sembrerebbe essere in vantaggio su Rodriguez. Il rebus sarà sciolto nelle ultime due sedute in programma.

mas.mar.