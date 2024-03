Gara a Spezia,. Già quasi 400 i biglietti venduti

Sono già quasi 400 (per la precisione 370) i tifosi dell’Ascoli che hanno acquistato il biglietto per assistere alla sfida del ‘Lunedì di Pasquetta’ allo stadio ‘Picco’ di La Spezia. Una sfida salvezza a cui nessuno vuole mancare e che, considerato che ci sarà tempo fino a domenica sera alle ore 19 per acquistare i tagliandi, vedrà un vero esodo di supporters del Picchio in Liguria. Neanche la differenza di prezzo tra il settore ospiti e quello riservato ai tifosi di casa, sta rallentando la corsa al biglietto. L’appello lanciato sui social da parte degli Ultras 1898 è infatti stato subito recepito. Il costo del biglietto è di 20 euro, il doppio rispetto alle 10 euro per i tagliandi riservati alla tifoseria di casa per l’altra parte della Curva Piscina e per tutta la Curva Ferrovia. Nonostante questo, pulmini, mini-bus e pullman sono già stati prenotati e lunedì la ‘scampagnata’ di Pasquetta si farà a La Spezia dove c’è una salvezza da conquistare. Per quanto riguarda le due squadre ieri sono ripresi gli allenamenti. L’Ascoli si è ritrovato la mattina al Picchio Village. Per oggi mister Massimo Carrera ha disposto una doppia seduta alle ore 10.30 e alle 14.30. Contro le Aquile mancheranno gli infortunati Eric Botteghin, Pedro Mendes, Riccardo Gagliolo, Erdis Kraja e Luka Bogdan e lo squalificato Marcello Falzerano. E’ rientrato in città anche l’attaccante Davis Duris dopo gli impegni con la Nazionale slovacca. Seduta mattutina anche per lo Spezia di Luca D’Angelo al ‘Comunale’ di Follo. Allenamento tecnico-tattico, possessi palla e torelli a tema. Contro l’Ascoli non saranno disponibili lo squalificato Francesco Cassata e gli infortunati Przemyslaw Wisniewski, Giuseppe Di Serio e il secondo portiere Gian Marco Crespi.

Valerio Rosa