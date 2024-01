Giorgi, Valzania:: "È un grande giocatore"

Il Picchio di Castori si prepara alla proibitiva trasferta nella tana della capolista Parma. Anche ieri la squadra ha proseguito il lavoro al Picchio Village con una seduta al mattino che ha visto il gruppo impegnato in un circuito di forza e una serie di partite a campo ridotto. Oggi gli allenamenti proseguiranno al pomeriggio alle 14.30. Il tecnico bianconero contro i ducali non potrà contare sui soliti infortunati Caligara, Kraja, Bogdan e Tavcar. Si attendeva un possibile recupero del difensore sloveno dopo l’intervento al ginocchio a cui il giocatore si era sottoposto a fine luglio, ma il rientro del 23enne potrebbe avvenire dopo il match con i gialloblù. Nei prossime ore lo staff riuscirà a valutare meglio le sue attuali condizioni fisiche. A lui si aggiungerà l’assenza del cursore laterale destro Bayeye, impegnato nella Coppa d’Africa con la nazionale del Congo. In difesa ancora una volta Castori avrà a disposizione tre centrali per tre maglie dal primo minuti: Bellusci, Botteghin e Quaranta. A centrocampo ci sarà il rientro di Giovane dopo il turno di squalifica. Intanto si avvicina l’inizio dell’avventura di Valzania con la maglia dell’Ascoli. A presentarlo è stato l’ex Gigi Giorgi, oggi allenatore della formazione under 17 del Picchio e in passato compagno di squadra del 27enne nell’esperienza maturata a Cesena. "È bellissimo averlo ritrovato qui perché penso che, oltre ad essere un grandissimo calciatore, sia un bravissimo ragazzo – ha commentato Giorgi –. Ha iniziato con me a Cesena, ha fatto il suo esordio in serie A. Abbiamo un bellissimo ricordo l’uno dell’altro. Penso che l’Ascoli abbia preso un giocatore importante. In questa categoria può rappresentare un salto di qualità davvero significativo, spero per lui che si ambienti subito. Conoscendo il mister e la piazza, so che faranno di tutto per renderlo partecipe da subito e credo che possa dare una mano importante. Gli ho detto che si trova in una città che vive totalmente di calcio. C’è una grande passione, lui deve solo essere se stesso e tutti i tifosi sapranno apprezzarlo per quello che è". Proprio Giorgi sarà impegnato con la sua formazione under 17 nel match contro la Fiorentina programmato domenica alle ore 15 al centro sportivo Viola Park. Prosegue anche il lavoro del Parma dell’ex Pecchia che spera di riprendere il cammino mantenendo quell’inviolabilità casalinga che in questo campionato non ha mai visto i crociati perdere tra le mura amiche.