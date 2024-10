Giornata speciale. I ragazzi dell’Anffas in visita alla squadra

Una mattinata da ricordare per i ragazzi speciali dell’Anffas di Ascoli. Ieri mattina tecnico e squadra hanno accolto al Picchio Village la presenza di alcuni graditi ospiti. Una delegazione dell’Anffas ha fatto visita alla squadra per poi assistere da bordocampo all’intera seduta di lavoro svolta. Tra il lavoro incentrato sulla forza e quello tecnico-tattica sviluppato sul rettangolo verde, i calciatori del Picchio, il proprio timoniere e il direttore sportivo Emanuele Righi hanno accolto e salutato i rappresentanti dell’Anffas che da oltre dieci anni si confermano una realtà legata al club di corso Vittorio Emanuele da una profonda amicizia. Quello allestito è stato un modo per consentire loro di trascorrere una mattinata spensierata di svago al fuori delle attività svolte nel centro diurno di corso Mazzini, dove i ragazzi sono soliti portare avanti quotidianamente dei laboratori creativi. Gli stessi sabato pomeriggio saranno ospitati al Del Duca per assistere al match contro il Perugia che andrà in scena con avvio previsto alle 15 al segnale di Mastrodomenico di Matera.

Tatticamente il tecnico Di Carlo sembrerebbe orientato nel proseguire sulla strada del 4-3-1-2 visto nel corso della gara col Pescara e poi nella successiva trasferta di Terni. Le preoccupazioni restano legate ad un centrocampo che continua a mostrare grande fatica nello sviluppo del gioco.

Dietro alla coppia di attaccanti ci si aspetta un cambio netto di rendimento da Tremolada che, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, oggi continua ad essere il profilo che sta deludendo maggiormente le aspettative dei tifosi.