Giovanili. Pari della Primavera guidata da Ledesma

Nell’ultimo fine settimana, che ha visto alcune formazioni nazionali del vivaio del Picchio costrette a rispettare un turno di riposo, sono state la Primavera e l’under 16 a scendere in campo. I primi dopo aver ritrovato la guida tecnica di Ledesma hanno impattato 1-1 contro il Bari. Bianconeri in svantaggio nella parte iniziale dell’incontro, ma la reazione allo schiaffo incassato non si è fatta attendere. La risposta dell’Ascoli c’è stata con Gorica, al suo secondo gol stagionale. Trasferta felice invece per gli under 16 allenati da Monaco. I suoi ragazzi a Torre del Greco sono riusciti a battere la Turris per 2-1. Il match è stato deciso dalla doppietta messa a segno da Conestà. Altre buone notizie infine sono giunte anche dalle ragazze della prima squadra femminile di Renga che, al Picchio Village, sono state brave a superare l’Athletic Val Tordino per 3-1 grazie alle firme di Baldassarri, Nepi e Galieni.