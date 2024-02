Giudice sportivo: un turno di stop per Valzania

Un turno di squalifica al centrocampista Valzania. Nella giornata di ieri è arrivato con estrema puntualità il responso del Giudice sportivo che ha deciso di fermare il bianconero in vista del prossimo incontro con la Cremonese di venerdì sera (ore 20.30). Nel corso del match di Catanzaro il 27enne romagnolo era stato espulso (sul risultato di 2-1 in favore del Picchio) da Rapuano di Rimini, a seguito della chiamata dal var, per ‘essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco’. Multa di 1.500 euro invece quella comminata nei confronti dell’Ascoli, a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato di 2’ l’inizio del primo tempo. Dopo l’ultimo turno di campionato così sono stati complessivamente 12 i giocatori squalificati. A Valzania si sono aggiunti Galazzi, Olzer (Brescia), Negro (Cittadella), Marras (Cosenza), Johnsen, Majer (Cremonese), Ponsi, Zaro (Modena), Giordano (Sampdoria), Giorgini, Masiello (Südtirol).