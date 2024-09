Gli avversari. Gallo: "Partita di cartello, c’è entusiasmo»

La Virtus Entella in questo avvio di campionato sta di certo rispettando i pronostici che la davano tra le possibili candidate a vestire i panni di protagonista nella corsa per la vittoria del girone B di serie C. I liguri sono partiti alla grande mettendo subito in cassaforte i sei punti ottenuti nelle sfide rispettivamente andate in scena contro Milan Futuro (1-0) e Rimini (1-2). Ora contro l’Ascoli, altra nobile decaduta del campionato, i Diavoli Neri proveranno a sfruttare l’arma legata all’insidioso sintetico del Comunale di Chiavari per provare ad inanellare un altro successo che consentirebbe alla formazione guidata da Fabio Gallo di continuare a mantenere la vetta. "Sicuramente affrontiamo una squadra attrezzata che si è rinforzata ed è allenata bene – commenta il tecnico dei liguri a poche ore dal confronto –. Quindi credo che questa sarà una partita di cartello. Noi stiamo bene e abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Cercheremo di cavalcare questo entusiasmo. Mi aspetto una gara aperta dove si affronteranno due squadre che faranno di tutto per vincere senza stare a speculare troppo. In questo momento del campionato non credo che ci si rivolgerà a tatticismi di alcun genere. L’amicizia con Carrera? Conosco Massimo da trent’anni e quindi so esattamente che idea ha di calcio. Lui sa perfettamente come la penso io. Vedremo una partita giocata a viso aperto".

Nell’esordio casalingo col Milan Futuro sugli spalti del Comunale si erano già fatti registrare buoni numeri a livello di presenze. Chiaramente il successivo exploit in casa del Rimini ha alimentato ancor di più l’entusiasmo della piazza. "L’avevo già detto dopo la partita col Milan – prosegue –, noi dobbiamo cercare di fare in modo che il nostro pubblico venga allo stadio perché avranno la certezza di trovare una squadra che non mollerà fino alla fine. Questo gruppo ci sta dando dei risultati e continuerà a darceli perché quando sei sempre sul pezzo, magari hai voglia di portare a casa punti in ogni circostanza, ma anche quando hai le qualità per poterlo fare, vuol dire che ci sono tutti gli ingredienti che forniscono la possibilità di dare continuità ad un campionato dove questo fattore è necessario. Mi auguro quindi di poter giocare davanti ad una bella cornice di pubblico anche stavolta – conclude –. Quello che possiamo garantire ai nostri tifosi è il massimo impegno e la massima voglia per cercare di vincere una partita non semplice. In questo momento noi abbiamo la consapevolezza di pensarla in questa maniera". Sul campo la Virtus Entella dovrebbe proseguire col 3-5-2 già impiegato in precedenza. A guidare il terzetto difensivo sarà ancora Tiritiello. Il cervello pensante della manovra è costituito da Lipani, mentre davanti a generare pericoli sarà il tandem Castelli-Guiu.

mas.mar.