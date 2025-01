Gli avversari: parla il tecnico. Gallo vuole blindare il primato in classifica:: "Sfida complicata in un campo difficile»

La Virtus Entella di Fabio Gallo vuole continuare a sorprendere. I passi falsi di Pescara e Ternana nell’ultima giornata andata in scena ha spalancato la strada verso la vetta della classifica. Ora però per mantenere la leadership si dovrà provare a battere un Ascoli che non perde dalla fine di ottobre. Il tecnico dell’Entella, alla vigilia del match odierno, ha voluto alzare il livello di attenzione dei suoi uomini. D’altronde al Del Duca in passato i Diavoli Neri non hanno mai vinto. "È stata sicuramente una settimana dove abbiamo lavorato bene con serenità – commenta Gallo –. La meritata vittoria di domenica ha fatto sì che la squadra potesse lavorare ancora meglio. Ora ci aspetta una sfida complicata su un campo difficile contro una squadra che non perde da dieci partite. L’Ascoli è una formazione che ha grande qualità. Sono allenati da un tecnico bravo ed esperto. Cercheranno in tutti i modi, proprio come faranno tutte le nostre avversarie, di metterci in difficoltà. Proveranno a batterci. Ne siamo consapevoli, ma lavoriamo così dall’inizio e questo ci permette di essere sempre sul pezzo a prescindere dalla squadra che andremo ad affrontare". Il mercato negli ultimi giorni ha visto potenziati i reparti d’attacco e centrocampo con l’arrivo di Fall e Karic.

"Sono arrivati due ragazzi che abbiamo voluto. Fall è un profilo che volevamo già dalla scorsa estate. In questa sessione di mercato siamo riusciti a prenderlo. Parliamo di un attaccante che con le sue caratteristiche può darci qualcosa di diverso rispetto al gruppo di elementi offensivi che già abbiamo. Karic invece la piazza lo conosce molto bene. È un giocatore di temperamento che unisce le due fasi. Non può che migliorare il nostro centrocampo". Dal primo minuto o nel corso dell’incontro col Picchio potrebbe esserci spazio anche per i due nuovi giocatori arrivati dal mercato invernale. Entrambi scalpitano per calcare il terreno di gara. "Sono davvero contentissimo di essere qui – ammette Fall –. Ho sentito fin da subito grande fiducia e non vedo l’ora di aiutare i miei compagni. Questo è un girone tosto, molto difficile, ma sono qui per combattere e per aiutare la squadra. Mi hanno parlato tutti benissimo di questo gruppo e davvero non vedo l’ora di giocare". Quello di Karic si tratta di un ritorno dopo l’esperienza nel corso della stagione 2021-22. "Questa è casa mia – afferma il centrocampista –. Appena mi ha chiamato il direttore ho detto subito di sì. Questa è una società immensa per la categoria. Qui ho ricordi fantastici e sono pronto a scrivere nuove pagine insieme alla squadra. Quest’anno la squadra è messa benissimo in campo e tutti sanno esattamente cosa fare".

mas.mar.