Gli avversari. Vivarini promette battaglia: "Niente sconti»

Il Catanzaro dell’ex Vivarini non farà sconti. I giallorossi scenderanno in campo col dente avvelenato dopo il match dell’andata che li aveva visti soccombere al Del Duca per 1-0 (rete decisiva di Mendes). L’allenatore abruzzese sta preparando la sua vendetta a quasi due mesi dal primo round e si è detto fortemente determinato nel condurre i suoi a quella vittoria che consegnerebbe la salvezza virtuale con larghissimo anticipo. "Finito il mercato ci siamo rimessi a lavorare con la testa giusta – commenta il tecnico –, i ragazzi stanno spingendo tanto in queste settimane. Vogliamo cercare il massimo risultato. Abbiamo preso ancor di più consapevolezza che per fare bene dobbiamo restare concentrati e applicati. Questo vuol dire riuscire ad ottenere le cose che vogliamo fare. L’Ascoli è una squadra che ha dimostrato di essere molto scorretta nella partita d’andata. Hanno interrotto sempre il gioco perché sono abituati a fare così. Prendiamo atto di ciò che hanno fatto in quella gara e gli è stato concesso anche di poterlo fare. Speriamo che qui a Catanzaro questo non accada perché bisogna giocare a calcio. Vanno messi l’agonismo e la cattiveria, ma è necessario essere sempre sportivi e corretti in mezzo al campo. Mi aspetto un loro atteggiamento simile a quello dell’andata, quindi da parte nostra dobbiamo farci valere in questo match complicato. Con le buone o con le cattive dovremo fare risultato. Si lotterà su ogni pallone per portare a casa la vittoria".

Tra i giallorossi non ci saranno lo squalificato Vandeputte, uno degli uomini di punta della formazione calabrese, e l’infortunato Ghion. "Abbiamo fatto un discorso dentro lo spogliatoio – prosegue –, non sono importanti soltanto i giocatori che scendono in campo. Ci siamo detti anche di essere predisposti a dare un po’ di spazio a tutti. Soprattutto quelli che hanno giocato di meno perché sono importanti e meritano fiducia. Posso vantare una rosa di valore. Non mi preoccupo dell’assenza di Vandeputte perché abbiamo degli elementi in grado di sostituirlo. Petriccione sta proseguendo bene il suo adattamento. Lo abbiamo voluto con insistenza. Il modulo vedremo, abbiamo i nostri meccanismi. Lavoriamo spesso in settimana anche con la difesa a tre. Le assenze dell’Ascoli? Sono problemi loro. Avrei preferito giocassero tutti i titolari. Non faremo sicuramente sconti perché hanno delle defezioni. Castori è un amico, un mitico. Ci siamo salutati a Coverciano. Ho tanto rispetto per lui".

mas.mar.