Gli ex bianconeri. Polito e Breda si giocano la B

Pari e patta al termine del primo dei due drammatici scontri playout che stanno vedendo Ternana e Bari contendersi l’ultimo biglietto per la sopravvivenza. Un destino beffardo ha messo due ex bianconeri l’uno di fronte all’altro. Si tratta di Roberto Breda, attuale tecnico degli umbri, e Ciro Polito, oggi direttore sportivo dei biancorossi. La gara d’andata è terminata 1-1 col vantaggio barese di Nasti e la risposta nel finale di Pereiro. "Sappiamo che bisogna andare a vincere a Terni – commenta Polito –, la squadra stasera ha lottato, loro hanno creato di più nel primo tempo e trovato il gol con un tiro fortuito. Ce la giochiamo la prossima settimana, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per portare a casa una salvezza che la città merita. È un anno che soffriamo tutti. Ho visto 32mila spettatori e questo dimostra l’affetto della città per questi colori, posso garantire che ce la metteremo tutta. L’amarezza è trovarci qui ai playout, abbiamo preso gol su un tiro fortuito. Ora ci sono cento minuti da giocare alla morte per giocarci la salvezza. Se siamo qui fenomeni non siamo. Il Bari, tra le difficoltà, è una squadra viva. Credo di essere il primo responsabile, ma non l’unico. Ci ho sempre messo la faccia. Puntare il dito su qualcuno è un errore, ma sono arrabbiato. La Ternana è una squadra di giovani, noi abbiamo tanto da perdere. Io e i miei giocatori andremo a Terni per portare a casa il minimo sindacale: la salvezza". Dall’atro lato ci sarà un avversario che, forte della posizione di favore in classifica, potrà contare su due risultati su tre. Appuntamento decisivo venerdì 23 (ore 20.30) con il ritorno che deciderà tutto.

"Quest’anno abbiamo capito che dobbiamo dare il triplo per ogni occasione – sostiene Breda –. Non dobbiamo mai pensare che è finita. Abbiamo fatto solo la metà. Io non sono abituato a giocare per pareggiare, dobbiamo fare risultato pieno. Con il rispetto dell’avversario, ma sapendo che è il risultato che ci meritiamo. La prossima partita comincerà giovedì alle 20.30. Dobbiamo prepararla come sempre. La settimana deve essere sempre la stessa, dobbiamo continuare ad avere le stesse risposte dagli allenamenti. La forza del gruppo è saper fare le cose quando vanno fatte. Il merito di questi ragazzi, giovani ed esperti, è che siamo tutti sulla stessa sintonia".

