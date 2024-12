Gli ex Clemenza e Valentini al Del Duca

Nel match contro il Sestri Levante il Picchio ritroverà di fronte due vecchie conoscenze, ma neanche tanto. Tra i protagonisti della formazione ligure infatti attualmente ci sono Luca Clemenza e Nahuel Valentini. Il trequartista non lasciò una grande impronta molto significativa in quel campionato 2017-18 di serie B, l’ultimo prima della cessione della società da Francesco Bellini a Massimo Pulcinelli. Clemenza contribuì alla risalita dell’Ascoli fino al raggiungimento della salvezza attraverso il doppio spareggio playoff contro la Virtus Entella che premiò la formazione allora guidata da Cosmi con due scontri terminati entrambi per 0-0. A spuntarla fu il Picchio in virtù della miglior posizione di classifica al termine della regular season. Il centrocampista offensivo chiuse la sua esperienza sotto le cento torri facendo registrare 2 reti (una proprio alla Virtus Entella, l’altra al Cesena) e 7 assist in 30 presenze. L’altro nome più recente che tornerà al Del Duca invece sarà quello di Valentini che ha vestito la casacca bianconera dal 2018 al 2020, nelle prime due stagioni della gestione operata dall’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer. Il centrale difensivo argentino con l’Ascoli non riuscì quasi mai a scendere in campo con regolarità. Alla fine del biennio così Valentini mise a referto 39 gettoni tra campionato e Coppa Italia e un gol (in trasferta a Cittadella). Il Sestri Levante arriverà nella tana del Picchio a seguito di una scia di risultati che, dopo il pareggio di domenica col Perugia (2-2), ha scatenato lo sfogo del presidente Stefano Risaliti. "Sono arrabbiatissimo - ha commentato -. Se non vinciamo queste partite allora non so quando ne vinceremo. Nel secondo tempo abbiamo dominato il Perugia, abbiamo avuto palle gol clamorose, ma non le concretizziamo. Sono convinto che questa squadra possa fare di più e bisogna farlo subito. Tra Ascoli e l’ultima d’andata in casa contro il Carpi occorre ottenere almeno 4 punti". In casa bianconera invece il tecnico Di Carlo sta cercando di ridisegnare la linea difensiva dopo il secondo preoccupante black out mostrato in campo dallo sloveno Tavcar. Al fianco di Gagliolo si attende il rientro di Curado che sta cercando di accelerare i tempi del suo recupero. Nel frattempo il principale candidato a fare coppia con lui pare essere Menna. Il 29enne abruzzese, al contrario della prima parte della stagione, ora sta iniziando a fornire delle prestazioni confortanti.

mas.mar.