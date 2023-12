Gli spogliatoi. Castori: "Atteggiamento giusto. Rinforzi? La società sa cosa serve»

Tanta buona volontà, ma poco di più. Mister Fabrizio Castori, si prende questo pareggio contro una squadra ostica come il Cittadella e ora aspetta notizie dal mercato già a partire dal 2 gennaio giorno di apertura delle trattative.

Mister tanta buona volontà, ma nessun tiro in porta: le basta questo punto?

"L’atteggiamento è stato giusto. Abbiamo affrontato una squadra che nelle ultime 7 partite ne aveva vinte 6. Se andavamo sotto con loro sarebbe stato tutto più difficile, non dovevamo permetterglielo. Il Cittadella gioca un calcio come il nostro, molto aggressivo e molto in verticale, solo che a differenza nostra loro lo fanno da 15 anni e noi solo da 40 giorni. Sono soddisfatto del risultato. E’ stata una partita sporca, la seconda in tre giorni e in campo siamo riusciti a correre come loro, forse anche di più. Credo che il pareggio di oggi sia giusto. Banco di prova importante".

C’è da recriminare di più sulle due sconfitte contro Spezia e Pisa?

"Certamente sì, ma recriminare è sbagliato. Non guardiamo solo e sempre quello che manca, guardiamo anche le cose che stiamo facendo bene perché oggi non è mancato nulla. Quello che abbiamo fatto dipende da ciò che abbiamo meritato".

D’Uffizi è entrato ancora una volta bene: perché non gioca titolare?

"Non gli manca niente. Il giocatore che ‘spacca’ la partita se gioca dall’inizio non la ‘spacca’ più. E’ entrato e ha fatto bene. Ha avuto un paio di spunti in spazi ristretti. Entrambe le squadre hanno giocato per non far giocare l’altro".

Secondo lei la squadra sta mostrando ancora progressi?

"Credo che contro Spezia, Catanzaro, Pisa e anche oggi si sia vista una squadra solida, che non concede niente. Con il tempo miglioreremo anche gli altri aspetti, ma agli avversari lasciamo davvero poche occasioni".

Che si aspetta dal calciomercato?

"Mi aspetto quello che abbiamo già concordato con la società. Sanno cosa c’è da fare, e della necessità di migliorare la qualità della rosa. Poi questa è una domanda che dovete fare al direttore sportivo".

Soddisfatto del pareggio anche Peppe Bellusci: "Ci prendiamo il punto – ha dichiarato l’esperto difensore – ma bisogna tracciare una linea e assumersi tutti le responsabilità, in primis noi giocatori, poi tutte le componenti in ogni ruolo. Ognuno deve fare la propria parte al massimo, questa è una piazza storica che merita la salvezza; ad Ascoli ci sono state annate più difficili di questa e dobbiamo tirarci fuori, il gruppo squadra deve avere fame e ambizione".

Valerio Rosa