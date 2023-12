Gli spogliatoi. Castori: "Contro squadre così non puoi commettere errori»

La mestizia per la sconfitta si è trasformata in tristezza quando è arrivata la notizia della scomparsa della tifosa Duilia di Pagliare. Sempre presente al Del Duca e in trasferta assieme alla supetifosa Palma e alla signora Giuliana, Duilia era l’anima della tifoseria anche a bordo campo durante gli allenamenti quando ci si allenava all’Ecoservices e quando ancora si poteva assistere senza doversi arrampicare sulle recinzioni del Picchio Village, per questa strana moda di fare gli allenamenti a porte chiuse. Tristezza e mestizia che si sono notate anche sul volto del mister e dei calciatori.

Mister Castori, la rincuora la reazione della ripresa?

"In realtà abbiamo interpretato bene la gara anche nei primi 20 minuti, siamo stati sempre in pressing nella metà campo avversaria. Preso il gol abbiamo poi perso un po’ di fiducia. Sulla prima rete c’è stato un errore poi abbiamo preso la seconda subito dopo in un momento di difficoltà psicologica. C’è stata poi una bellissima reazione nella ripresa con una grande occasione per pareggiare la partita. E lo avremmo anche meritato"

Il 3-1 è troppo pesante?

"Abbiamo spinto fino al 90’ chiudendo il Venezia nella propria metà campo. Il terzo gol è pesante per un risultato che non rispecchia l’andamento del match. Dispiace perdere così dopo un secondo tempo di altissimo livello con grande ritmo. Questo aspetto mi rincuora perchè anche sul piano della condizione cominciamo ad andare abbastanza forte. Contro queste squadre non puoi commettere errori sennò ti castigano".

Il Venezia era più forte?

"Una squadra che ha tanta qualità e lo si è visto nel primo gol quando ci hanno sorpreso con una grande giocata su un lancio di 50 metri. Non è facile andare sotto contro la prima in classifica per una squadra come la nostra che sta provando a recuperare fiducia e serenità".

Il rammarico sta nell’occasione capitata a Manzari?

"Non solo, abbiamo avuto anche altre opportunità con Botteghin, D’Uffizi, Millico. Alla fine il risultato è pesante, ci serva da lezione".

Amaro anche il commento dell’attaccante Pedro Mendes: "E’ stato pesante subire due reti nel primo tempo – ha ammesso –. Dopo il secondo gol ci siamo guardati in faccia con l’intento di cambiare la situazione. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e dobbiamo ripartire da qui, ora basta con le parole, contano i risultati. Nell’intervallo il mister ci ha chiesto di essere più cattivi. Peccato per quella occasione capitata a Manzari sul mio colpo di testa, perché sul 2-2 tutto sarebbe potuto accadere. Ora ci saranno due partite casalinghe, uno scontro diretto con lo Spezia e poi contro il Catanzaro: abbiamo bisogno dei nostri tifosi e mi aspetto un Del Duca pieno". Gli Ultras 1898, però, hanno già espresso il loro giudizio sui social: "Meritiamo di più".

Valerio Rosa