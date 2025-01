Gli under 17 pareggiano contro il Foggia

ascoli

1

foggia

1

ASCOLI: Dente, Tocchi (dal 1’ s.t. Cocchieri), Pazzaglia (dal 25’ s.t. Vallorani), Bruni, Ruggieri, Valori, Seproni (dal 25’ s.t. Manini), Carano (dal 1’ s.t. Casillo), Verdone (dal 41’ s.t. Fortuna), Angelino (dal 1’ s.t. Blasi), Pagnotta (dal 32’ s.t. Ciafardini). Panchina: Blasimme, Marcoionni. All. Medori

FOGGIA: Testa, Russo, Delle Noci, Delli Santi, Rizzi, Schiano, Di Vaio (dal 20’ s.t. Pettinicchio), Potenza, Pierri, Pignatelli, Fiscarelli (dal 39’ s.t. Romano). Panchina: Vitacchione, Capuana, Zizzari, Langianese, Valente, Eronia. All. Gentile

Arbitro: Ciccioli di Fermo

Reti: al 35’ p.t. rig. Pignatelli (F), al 7’ s.t. Cocchieri (A)

Note - Ammoniti Tocchi e Seproni per l’Ascoli.

Tra le gare del settore giovanile del Picchio spicca il pareggio degli under 17 contro i pari età del Foggia. Il match andato in scena al Picchio Village ha visto avanti la formazione pugliese. I Satanelli vanno in gol poco dopo la mezz’ora del primo tempo grazie al rigore trasformato da Pignatelli. In avvio di ripresa è arrivato il meritato pari dei ragazzi di Medori che hanno saputo gonfiare la rete con Cocchieri. Un punto anche per gli under 16 di Monaco che sono usciti da Perugia con un altro risultato positivo. L’Ascoli qui è stato tenace nel saper rispondere per ben due volte ai due vantaggi messi a segno dai padroni di casa, fino al 2-2 conclusivo. Nel corso della prima frazione di gara la rete perugina di Iachini è stata seguita da quella bianconera realizzata da Di Mattia a pochi minuti dall’intervallo. Nella ripresa nuovo vantaggio biancorosso di Santillo e ancora una pronta risposta ascolana a firma Balducci che ha potuto siglare il suo sesto sigillo personale. L’unico acuto di giornata, e in questo caso verrebbe da dire che successo, è stato quello conquistato dagli under 15 di Cusimano che non hanno lasciato neanche le briciole al Foggia. I bianconeri si sono imposti per 6-0 centrando la quarta vittoria di fila. Al festival del gol Catanzaro su calcio di rigore. Altro ko infine per gli under 14 di Bonfiglio, stavolta sconfitti per mano del Pescara e costretti a ingoiare ancora un boccone amaro. Al Delfino training center di Città Sant’Angelo l’Ascoli si era portato avanti due volte, prima con Coderoni poi grazie al penalty di Mantova. La doppietta di De Luca e Partemi però hanno costretto gli ospiti ad incassare il sorpasso beffa nel finale. mas.mar.