Gol a raffica in B: il 2024 ha portato subito 37 reti

L’arrivo del 2024 ha subito permesso alla serie B di far registrare, dopo il primo turno di ritorno andato in archivio, un importante primato a livello europeo. Il campionato degli italiani ha prodotto la media gol più alta del continente (3,7 gol a partita) tra tutte le 5 top leghe e relative seconde divisioni. Complessivamente nei dieci incontri andati in scena sono state ben 37 le marcature messe a segno. Ben 8 i gol visti in Catanzaro-Lecco e Venezia-Sampdoria, in entrambi i casi finite col finale di 5-3 in favore della squadra ospitante. Al secondo posto del podio la English Football League - Championship (media di 3,2) e al terzo posto la serie A (3). A seguire Liga (2,7), Ligue 1 (2,6), Premier League (2,4), Segunda Division e Ligue 2 (2,1), Bundesliga (2). La cadetteria, sempre in relazione alla 20esima giornata, ha visto la percentuale più alta di vittorie casalinghe (70%). A far valere il fattore campo infatti, oltre alle anzidette squadre, sono state Cremonese, Bari, Cittadella, Como e Sudtirol.