I baby Balducci e Platania con l’Italia under 15

Due baby bianconeri prenderanno parte allo stage della nazionale under 15 in programma a Roma nella giornata di domani. Si tratta di Valerio Balducci ed Enea Platania, entrambi attaccanti della formazione del vivaio guidata da Cusimano. Il primo è in questo momento il capocannoniere del girone C del campionato nazionale di categoria e arrivò al Picchio quattro anni con Orsini che lo prelevò dall’Asd Piazza Immacolata per inserirlo nell’attività di base del vivaio bianconero. A loro sono andati anche i complimenti da parte del club di corso Vittorio: "Sono due i ragazzi convocati da mister Enrico Battisti per prendere parte allo stage della nazionale under 15 in programma il 26 ottobre 2023 a Roma: Valerio Balducci, attuale capocannoniere con cinque reti nel girone C del campionato nazionale under 15 A e B, ed Enea Platania, attaccante con una rete all’attivo in campionato. Complimenti ai due giovani bianconeri e in bocca al lupo".