I baresi si affidano a San Nicola per la salvezza

Aria pesantissima anche in casa Bari. Saranno proprio i biancorossi e la Ternana a giocarsi la vita assieme all’Ascoli nell’ultima chiamata del campionato. Una delle tre domani sera finirà direttamente in C, mentre le altre due restanti potrebbero dare vita ad uno scontro fratricida che si svilupperà con il doppio spareggio playout. Ieri nel giorno delle festività di San Nicola sono stati tanti i tifosi che si sono appellati al patrono della città chiedendo un miracolo nel tentativo di provare a salvare la drammatica annata calcistica che si è sviluppata. A tenere banco è stata l’aggressione subìta dal direttore sportivo Polito dopo la gara di Cittadella. Dopo quanto accaduto anche il presidente De Laurentiis ha deciso di dotarsi di una scorta personale al fine di prevenire eventuali episodi simili. Sul campo invece la formazione di Giampaolo sarà chiamata a battere il Brescia interrompendo così un digiuno di vittorie che va avanti da tre mesi.