I dubbi di Carrera in vista del match contro l’Entella

La squadra anche ieri ha proseguito il lavoro al Picchio Village sotto le direttive di Massimo Carrera e del suo staff. Le due trasferte consecutive contro Virtus Entella (domani sera con avvio alle 21.15, diretta tv su Rai Sport) e Milan Futuro (sabato 14 alle 18.30) costituiranno un passaggio nevralgico per decifrare la caratura dell’organico allestito dal ds Emanuele Righi. Seppur siamo soltanto agli inizi del percorso che questa nuova squadra sarà chiamata ad affrontare, sarà il mese di settembre a delineare le prime gerarchie di questo campionato. Nel girone b ad aver subito approcciato nel miglior dei modi, conquistando due vittorie in altrettanti incontri disputati, sono state soltanto Virtus Entella e Gubbio, ma dietro c’è un bel gruppone di avversari dotati di valori tecnici degni di nota ma non ancora arrivati a pieni giri. Proprio qui attualmente si colloca la formazione guidata da Carrera che al Comunale di Chiavari quindi sosterrà un esame importante, ma non ancora decisivo, per dimostrare a tutti quale potrebbe essere il ruolo da recitare in questa stagione. Le scelte di Carrera potrebbero andare verso la riconferma del consueto 3-4-3 visto di recente. I dubbi restano prettamente legati alla corsia di destra dove nelle prossime ore saranno sciolte le riserve relative alle condizioni di Adjapong e Tirelli. Nel tridente offensivo potrebbe scattare l’ora del nuovo arrivato Tremolada che verrebbe impiegato nella posizione di esterno offensivo destro per sfruttare il suo mancino a rientrare. L’altro ballottaggio risiede a centrocampo tra Bertini e Bando. Uno dei due andrà ad affiancare Varone dal primo minuto. Nonostante la chiusura della finestra estiva di calciomercato, tra le avversarie del Picchio, c’è chi ha deciso di ricorrere alla lista degli svincolati per provare ad irrobustire il proprio organico. Parliamo della Spal, squadra con la quale il Picchio ha aperto il proprio campionato impattando 2-2 al Mazza, che nelle ultime ore ha annunciato gli ingressi di Bidaoui ed El Kaddouri. Il primo ha vestito la casacca bianconera, oltre a quelle di Crotone, Avellino e Spezia. Lui risultò essere uno degli autentici trascinatori della formazione di Sottil nella corsa verso la conquisto del piazzamento playoff ottenuto alla fine della stagione 2021-22.

mas.mar.