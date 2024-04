I due tecnici. Carrera di poche parole: "Ci giochiamo tanto»

Ternana-Ascoli sarà soprattutto la sfida tra i tecnici Breda e Carrera, nonché quella che vedrà coinvolti vari ex oggi pronti a scendere in campo col dente avvelenato per come poi si sono evolute le cose. Il tecnico degli umbri è pronto a mietere la sua vendetta dopo essere stato liquidato con poca razionalità dai vertici di corso Vittorio la termine della passata stagione. Il timoniere del Picchio invece, ancora una volta ha preferito sviare domande scomode con alcune dichiarazioni diramate soltanto attraverso i canali ufficiali del club. Un pessimo segnale alla vigilia della gara più importante del campionato.

"L’Ascoli ha giocatori molto esperti ed in certe situazioni anche bravi ad avere un certo tipo di letture – commenta Breda –. Bisognerà stare attenti anche a queste cose qua. Hanno un certo modo di stare in campo, oltre che tattico, anche fatto di intensità mentale. È difficile dire a priori dire cosa ci servirà. Dovremo portare innanzitutto gli episodi dalla nostra parte ed occorrerà avere capacità di adattamento. Abbiamo delle alternative sia in fase d’impostazione che in fase di non possesso. Non siamo coinvolti solo noi e l’Ascoli nella lotta salvezza, mancano 4 partite e dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Scontato dire che questo match avrà un peso importante. Uno scontro diretto molto sentito dalla piazza e la nostra interpretazione dovrà essere rilevante in tutti gli aspetti. Ci giochiamo tanto e sentiamo l’affetto della gente. C’è una bella unità di intenti e vogliamo far bene. Sarà una gara molto difficile ma lo sarà anche per loro. A prescindere dal risultato finale comunque non sarà definito ancora niente".

Gli umbri saranno costretti a fronteggiare una delicata situazione che ha visto finire out alcuni elementi del reparto difensivo. "Questo gruppo è fantastico, da chi gioca a chi entra a gara in corso – prosegue –. Vedremo domani cosa succederà. Ad Ascoli sono stato accolto molto bene e abbiamo fatto un anno importante. Ora però bisogna guardare al presente. Se sono terzultimi è evidente che abbiano dei problemi. Su questo – la conclusione dell’allenatore – dovremo essere bravi a spingere per metterli in difficoltà e far male".

Scontato, quanto striminzito, invece il commento di Carrera che sostiene: "Sappiamo bene cosa ci stiamo giocando. Ci siamo dedicati molto alle analisi delle nostre gare. Normale che l’ambiente è deluso. Dovremo fare di tutto affinché i tifosi siano contenti di ciò che daremo in campo".

mas.mar.