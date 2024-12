I giocatori più presenti:. Corazza in testa

A poche ore dall’arrivo del Natale la squadra allenata da Mimmo Di Carlo potrà godersi qualche giorno di riposo prima del ritorno in campo che vedrà i bianconeri chiamati a prepararsi in vista del decisivo girone di ritorno. Come di consueto in questa parte conclusiva di un’annata particolarmente sofferta, l’Ascoli ha potuto tracciare i propri bilanci anche relativi all’andamento fatto registrare in campo in queste prime 20 giornate disputate. Secondo la speciale classifica che tiene conto delle presenze, ma soprattutto del minutaggio fatto registrare dai giocatori schierati finora, è stato il bomber Simone Corazza a poter prevalere tra tutti i 26 profili scesi in campo.

Il centravanti, oggi capocannoniere del Picchio e secondo miglior cannoniere del campionato con i suoi 11 gol, ha potuto staccare tutti i propri compagni di squadra grazie ai 1.637’ che lo hanno visto essere quasi sempre protagonista nel corso delle gare disputate. Dopo i 19 gettoni collezionati in tutto il girone d’andata, l’unica assenza infatti è stata quella di venerdì scorso contro la Spal nel primo turno di ritorno. Nell’occasione Corazza aveva dovuto abdicare per raggiungere sua moglie Giulia nel momento della nascita del terzo figlio Santiago. I numeri e l’apporto in termini di reti fornito dal 33enne di Latisana si è rivelato di fondamentale importanza soprattutto in quei momenti in cui l’Ascoli era stato costretto a fronteggiare un profondo momento di crisi poi recentemente superato con i 9 risultati utili consecutivi.

Dietro all’attaccante ecco quindi l’altro elemento impiegato in lungo e in largo in questi mesi dai tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina bianconera. Si tratta di Ivan Varone che con i suoi 1.624’ si è piazzato secondo con poco vantaggio sul terzo classificato Alessandr Livieri (1.620’). A seguire: Francesco Cozzoli (1.546’), Davide Marsura (1.305’), Damiano Menna (1.292’), Riccardo Gagliolo (1.215’), Manuel Alagna (1.097’), Augusto Bando (1.008’), Luca Tremolada (969’), Claud Adjapong (913’), Mattia Tirelli (875’), Marco Bertini (837’), Andrea Silipo (684’), Danilo Quaranta (585’), Marcos Curado (519’), Simone D’Uffizi (431’), Simone Campagna (404’), Luigi Caccavo (259’), Mattia Piermarini (230’), Emanuele Maurizii (195’), Matteo Raffaelli (180’), Ismail Achik (170’), Aljaz Tavcar (159’), Mattia Gagliardi (27’), Yehiya Maiga Silvestri (13’).

mas.mar.