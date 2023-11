I gol lariani di Cutrone:: "Ambizioni alte"

Cliente scomodo quello che l’Ascoli sabato troverà sulla sua strada in una gara che la formazione di Viali, per forza di cose, sarà chiamata a vincere per invertire il trend deludente delle recenti settimane. Il Como anche ieri ha proseguito la preparazione aspettando il rientro di un elemento importante del reparto offensivo come Cerri. L’attaccante non scende in campo da due mesi e mezzo a causa del brutto infortunio alla testa che lo vide protagonista in occasione del match con la Reggiana (2-2) dello scorso 26 agosto. Nel corso della sfida che si consumerà sabato al Del Duca ci sarà spazio anche per lui, magari per uno spezzone nella parte finale del match. Nel frattempo a trascinare i lariani a suon di gol ci ha pensato Cutrone che ad oggi è riuscito ad andare a segno quattro volte, l’ultima nella recente gara di Pisa (1-1). "Mi dispiace perché abbiamo avuto l’opportunità di portare a casa la partita – sostiene il centravanti –, però la fortuna non ci ha premiati e non ha premiato me per quel pallonetto non entrato di pochissimo. Tutti i gol sono belli, quindi per me l’importante è che la palla vada in rete. Sono contento di come la squadra si stia calando in queste gare difficili disputate in campi complicati. Mi è piaciuta tanto la solidità della squadra. Dobbiamo pensare partita per partita, però le ambizioni di questo Como sono alte. Noi ci crediamo, siamo una squadra ambiziosa e stiamo facendo delle belle partite a livello di squadra e prestazione. A volte ci manca quel pizzico di fortuna, ma siamo lì. Vogliamo dare il massimo per raggiungere grandi traguardi".

Uno dei pilastri del pacchetto arretrato del Como è il centrale Curto. Nelle nove occasioni in cui il giocatore è sceso in campo i lariani hanno perso soltanto due volte. "Questo è un club con un buon progetto – aggiunge Curto –. Qui ho trovato due miei ex compagni come Cutrone e Solini. La città è bella, qui mi trovo bene". L’unico ex bianconero, oggi in casacca biancoblù sarà Chajia. Il 25enne giocò nell’Ascoli dal gennaio 2019, quando il Picchio lo prelevò dai portoghesi dell’Estoril Praia, fino all’ottobre 2020. Sotto le cento torri il trequartista belga non riuscì mai ad esplodere. Il bottino complessivo fatto registrare fu di 21 presenze tra campionato e Coppa Italia con una rete (nel 5-1 ottenuto in trasferta contro la Juve Stabia il 21 settembre 2019) e due assist.

mas. mar.