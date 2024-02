I precedenti coi calabresi: perfetto equilibrio

Catanzaro e Ascoli, sabato prossimo, torneranno a sfidarsi in serie B per la sesta volta. Il bilancio dei confronti andati in scena in casa dei giallorossi è in perfetto equilibrio con 2 vittorie del Picchio, due dei calabresi e un solo pareggio. L’ultima occasione in cui le due squadre si sono incrociate risale alla stagione 2004-05 quando i bianconeri riuscirono ad imporsi in trasferta per 3-2. La formazione bianconera guidata dal duo Silva-Giampaolo nell’incontro del 6 febbraio 2005 riuscì subito a portare la gara dalla propria parte con un gran primo tempo. Il gol del vantaggio fu siglato dal difensore Cudini e a firmare il raddoppio dell’Ascoli ci pensò l’attaccante Colacone. Quando però sembrava tutto girare per il verso giusto, ecco arrivare la furente reazione dei giallorossi che in pochi minuti seppero prima dimezzare con Robert, rimettere poi tutto in parità con Myrtaj. Nella parte finale del confronto a regalare tre punti pesantissimi al Picchio fu il risolutivo Fini. I primi due duelli invece non portarono i risultati sperati con le altrettante sconfitte incassate dalla formazione di Carletto Mazzone. Nel torneo 1972-73, il primo del Picchio in B, i calabresi si imposero con un netto 3-1. Botta e riposta nel primo tempo con il vantaggio del Catanzaro di Banelli e il momentaneo 1-1 dell’indimenticato Campanini. Nella seconda parte dell’incontro i padroni di casa ebbero la meglio arrotondando con Bonfanti e Petrini. Anche nel campionato successivo le cose non cambiarono. Anzi, in realtà quella arrivata al Ceravolo di fatto restò una delle pochissime partite perse (3 in tutto) dall’Ascoli nel corso della cavalcata trionfale verso la conquista della prima storica serie A. La sfida venne risolta in favore dei giallorossi (1-0) al quarto della ripresa da Spelta. Le due contendenti tornarono a sfidarsi nella stagione dei record fatta registrare dai ragazzi terribili di Mimmo Renna. Qui il Picchio uscì vincitore per 2-1 grazie alla rimonta compiuta da Quadri e Greco che risposero al momentaneo vantaggio calabrese di Palanca. La curiosità resta legata al rigore sbagliato da Moro a ridosso del 90’, l’unico della sua carriera. L’ex centrocampista bianconero dagli undici metri ne realizzò complessivamente 23 su 24, facendo registrare una media infallibile in massima serie (10 su 10) sempre con l’Ascoli. L’unico pareggio infine resta lo 0-0 della stagione 1985-86, altra annata terminata con i festeggiamenti per la promozione in A.

mas.mar.