I precedenti. Lucchese al Del Duca dopo nove anni

Ascoli e Lucchese, a distanza di tanti anni, domenica prossima si ritroveranno di nuovo una di fronte all’altra. Entrambe scenderanno in campo con la volontà di portare a casa una vittoria che consentirebbe di dare continuità e scalare qualche altra posizione di classifica. Quello che andrà in scena al Del Duca con avvio programmato alle ore 18.30 sarà il sesto confronto in casa del Picchio nel campionato di serie C. Il bilancio complessivo parla di ben 4 vittorie dei bianconeri e un solo pareggio. L’andamento ad oggi resta assolutamente negativo per i toscani che ad Ascoli non hanno mai vinto. L’ultima occasione, come ricordato negli ultimi giorni, resta quel successo per 3-1 (2014-15) ottenuto dalla formazione allora guidata da Mario Petrone che, grazie alle marcature di Grassi, Perez e Tripoli, riuscì a conquistare tre punti importanti per continuare a viaggiare in vetta alla classifica. Al termine della stagione i bianconeri ritrovarono la serie B anche grazie alle note vicende legate alla condanna del Teramo che spalancò al Picchio la strada verso l’ammissione al campionato cadetto. Il primo scontro però risale al torneo di C 1960-61 e il duello non vide né vincitori né vinti. Le due contendenti si spartirono un punto a testa dopo lo 0-0 finale. Le cose andarono diversamente nella stagione 1969-70 con il primo successo di un Ascoli bravo ad imporsi per 1-0 tra le mura amiche. Da qui in poi iniziò a prendere vita un trend decisamente felice per il Picchio che un anno più tardi si impose nuovamente, stavolta per 2-0. Vittoria anche nel campionato 1971-72 con la conquista della prima serie B della storia dello storico club di corso Vittorio Emanuele. Anche in cadetteria l’andamento è sempre stato favorevole ai beniamini di casa. Il successo arrivò nella stagione 1990-91 per 2-0 grazie alla splendida doppietta di Casagrande. L’annata si concluse alla grande con il famoso 3-3 di Reggio Emilia con un esodo di tifosi ascolani che al termine dell’incontro poterono festeggiare l’ultima promozione in A dell’era Rozzi.

Nel frattempo anche ieri il tecnico Carrera e i suoi uomini hanno proseguito la preparazione del prossimo confronto in programma. L’allenatore bianconero, tra i vari ballottaggi in atto, dovrà sciogliere le riserve che riguardano la corsia di sinistra dove Cozzoli e Maurizii sono entrambi in lizza per una maglia da titolare. Le prime uscite avevano visto preferito il primo, ma nell’ultimo match giocato col Milan Futuro a partire dal primo minuto è stato Maurizii.

mas.mar.