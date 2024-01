I precedenti: netto il dominio del Picchio

Ascoli-Bari, una sfida di vecchia data in serie B. Quello che andrà in scena domenica prossima allo stadio Del Duca (fischio d’inizio alle 16.15) sarà il 17esimo confronto tra due delle squadre in grado di vantare il maggior numero di partecipazioni in cadetteria. Il bilancio complessivo parla di un netto dominio bianconero sui pugliesi. Il Picchio è riuscito a prevalere in ben 9 circostanze; 4 invece i successi esterni dei Galletti; 3 infine i pareggi.

Nell’ultima circostanza a prevalere fu la formazione allora allenata da Mignani grazie all’1-0 arrivato nel corso della ripresa dopo che nel primo tempo l’Ascoli riuscì a surclassare in lungo e in largo gli ospiti senza però trovare la via del gol. Nei minuti conclusivi prima dell’intervallo tutto cambiò con l’ingenuo passo falso che vide Falasco incassare una seconda ammonizione evitabile. Al rientro in campo la gara cambiò drasticamente in favore del Bari che non si fece pregare nel passare avanti sul calcio di rigore decretato dall’arbitro Abisso di Palermo per un contatto in area tra Botteghin e Cheddira. Il marocchino dagli undici metri non si scompose affatto nel siglare la rete decisiva.

Una vera beffa per tutto il pubblico di casa presente che pregustava la possibilità di assestare un’altra splendida vittoria (sarebbe stato il quinto risultato utile consecutivo) dopo quelle messe a segno contro Perugia (1-0), Parma (0-1), Modena (0-1) e il pari interno col Benevento (0-0). In tribuna Mazzone non mancarono momenti di tensione tra le due tifoserie che divisero il settore a causa dell’incapacità dei distinti ospiti nell’ospitare i tantissimi sostenitori biancorossi giunti al Del Duca. Il primo appuntamento invece risale al torneo 1972-73, la prima B della storia del Picchio. Qui i ragazzi terribili di Carletto Mazzone non fecero sconti e rifilarono un 4-0 memorabile. Il poker portò le firme di Bertarelli e Colombini (doppietta), ai quali si aggiunse l’autorete di Consonni.

Nell’appuntamento di Coppa Italia del 26 agosto 1979 addirittura il Picchio rifilò l’indimenticabile 5-0. Al festival del gol presero parte Iorio, Moro su rigore, Torrisi, Scanziani e Pircher. Quell’Ascoli ottenne il famoso quarto posto in serie A, il miglior piazzamento di sempre. I bianconeri non battono il Bari in casa dal campionato 2017-18, quando a permettere di portare a casa tre punti fondamentali (1-0) per la salvezza (arrivata attraverso i playout) fu la rete di Buzzegoli.

