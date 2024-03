I prossimi avversari. D’Angelo recupera. Reca e Kouda

In casa Spezia il tecnico D’Angelo nelle prossime ore potrà recuperare due elementi importanti come Reca e Kouda. I liguri ieri hanno regolarmente ripreso la preparazione in vista della finalissima salvezza contro l’Ascoli. Domani invece rientreranno tutti gli elementi impegnati con le varie nazionali. Si sono già concluse le parentesi di Cipot, in gol contro la Bielorussia, e del portiere Plaia. Prossimi a tornare in gruppo anche Hristov, dopo il match contro l’Azerbaijan, che decise proprio la gara d’andata disputata e vinta per 2-1 al Del Duca. Tra gli altri nomi importanti l’allenatore pescarese potrà tornare a contare sull’attaccante Esposito, in campo con la nazionale italiana under 21 nella gara contro la Turchia, e Nagy. Il terzino destro Mateju: "Ascoli e Lecco saranno due partite importantissime per noi, ma con l’aiuto dei tifosi possiamo fare sei punti".