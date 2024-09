I prossimi avversari. Testini in panchina, che sfide col Picchio

Picchio, guai a sottovalutare la Lucchese. I toscani guidati dal tecnico Gorgone ieri hanno regolarmente proseguito la preparazione in vista della delicata trasferta di domenica in casa dell’Ascoli. Al Del Duca l’allenatore rossonero non sarà in panchina per la squalifica rimediata nel corso del match con il Rimini dove i rossoneri, sotto per due reti a zero, si sono mostrati capaci di compiere una generosa rimonta fino al definitivo 2-2 con qualche polemica poi per un rigore dubbio non concesso a seguito di un intervento operato ai danni dell’attaccante Costantino. Episodio che avrebbe potuto offrire anche la possibilità di assestare un clamoroso quanto inatteso sorpasso. Al posto dell’allenatore, in passato al Picchio per una brevissima parentesi come vice di Roberto Stellone nella tormentata stagione 2019-20, in panchina andrà il suo secondo Emiliano Testini. Quest’ultimo risulta essere una vecchia conoscenza dei tifosi bianconeri spesso vista impegnata di fronte all’Ascoli da avversario nella sua carriera di calciatore. C’era anche lui in campo nella doppia semifinale playoff di C1 contro la Viterbese del 2000 che consentì all’Ascoli di Enzo Ferrari di staccare il pass per poi disputare la dolorosa finale di Perugia contro l’Ancona (1-1). L’andata fu decisa da bomber Frati in pieno recupero (esattamene al 92’) con un gol che gelò letteralmente il pubblico di casa e spalancò la strada dei bianconeri verso il ritorno dove si imposero nuovamente per 1-0 con la firma stavolta di Amore. Qualche anno dopo l’Ascoli ritrovò ancora davanti Testini nelle tante sfide giocate in B contro Albinoleffe e Triestina dove l’ex centrocampista militò rispettivamente 3 e 5 stagioni. Domenica tornerà nuovametne al Del Duca a distanza di alcuni anni. Nella preparazione del match Gorgone e il suo vice dovranno valutare le condizioni fisiche legate a Gucher, Catanese e soprattutto Costantino. L’attaccante è uscito malconcio dal confronto col Rimini e quasi sicuramente non sarà della partita. Ad oggi la Lucchese resta una delle squadre ancora imbattute in trasferta. Allo 0-0 portato via da Pineto si è poi aggiunto l’exploit esterno per 3-2 a Ferrara contro la Spal. Nel prossimo appuntamento in programma di certo la Lucchese arriverà sotto le cento torri per vendere cara la pelle e provare a mantenere il suo trend esterno.

mas.mar.